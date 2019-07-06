نصائح هامة لحماية بشرة الأطفال من ضربة الشمس

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف يمكن أن تتعرض بشرة الأطفال لأشعة الشمس الحامية الامر الذي يمكن أن يسبب بعض المشكلات الصحية والجلدية.

ولحماية طفلك من الإصابة بضربات الشمس المزعجة في فصل الصيف عليكِ باتباع هذه النصائح:

مستحضرات الحماية من الشمس

يمكنك دهن بشرة الطفل بمستحضرات الحماية من أشعة الشمس لتبعدي عنه التأثير السلبي للتعرض لأشعة الشمس، فمستحضرات العناية بالبشرة والخاصة بالحماية من أشعة الشمس تحتوي على مكونات تعمل على حماية البشرة من أضرار الأشعة الفوق بنفسجية والتحت حمراء التي تطلقها الشمس والتي تكون شديدة خلال فترات الظهر، وعليكِ بدهن بشرة الطفل بالكريم كلما خرج من البحر أو المسبح لضمان حماية بشرتهم.

الملابس القطنية

ارتداء الملابس المصنوعة من أنواع الأقمشة غير القطنية يتسبب في زيادة إفراز جسم الطفل للعرق مما يرفع من درجة حرارته ويتسبب في تراكم البكتريا على بشرته وهذا ما يؤدي إلى الإصابة بضربات الشمس، لذلك احرصي على أن يرتدي طفلك الملابس القطنية الفاتحة في فصل الصيف ليتجنب الإصابة بضربات الشمس.

المياه

تناول المياه بكميات كبيرة خاصة للأطفال في فصل الصيف يجنبهم التعرض للجفاف الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع درجات أجسامهم وتعرضهم لضربات الشمس، لذلك ينصح بتقديم كوب من المياه كل ساعة للطفل ليستمتع بجسم رطب وخالٍ من الجفاف.

الحماية

لحماية الطفل من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشرة خاصة خلال التجول في النهار عليكِ بالتأكد من ارتدائه لقبعة ونظارات شمسية تحميه من التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس الحامية.

الألوان الفاتحة

ارتداء الأطفال للملابس الفاتحة يتسبب في عدم امتصاص أجسامهم لأشعة الشمس ودرجات الحرارة العالية، لذلك ينصح بأن يرتدي الأطفال في فصل الصيف الملابس الفاتحة لعكس أشعة الشمس وعدم امتصاص الجسم لها مما يؤذي بشرة الطفل ويهدده بالإصابة بأخطار ضربات الشمس.