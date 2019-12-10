نصائح هامة لطي واستخدام مناديل المائدة في عيدالميلاد

تعلمي معنا طريقة رائعة ومميزة لطي المناديل وترتيبها على مائدة عشاء الكريسماس.

أنتِ بحاجة الى:

مجموعة من المناديل الورقية أو القماشية كبيرة الحجم - يمكنك اختيار اللون المفضل لديك.

الطريقة:

قومي باتباع خطوات طي المنديل حسب الارشادات في الصور المرفقة للوصول الى الشكل المطلوب وهو شجرة الميلاد.

يمكنك التدرب اولاً على منديل اضافي حتى لا تتلف المناديل المخصصة للضيوف.

نصائح هامة:

تقدم المناديل أما على الاطباق كما هو موضح في الصورة أو توضع جانباً وتوضع عليها أدوات الطعام (الملعقة، الشوكة، السكين).

لا تستخدمي أكثر من لون للمناديل ويفضل توحيد اللون لكل الضيوف.

يفضل استخدام منديل واحد كبير لكل شخص فقط.