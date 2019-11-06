نصائح هامة للتخلص من بثور الظهر

عندما يتعلق الأمر بالاهتمام بالبشرة فيجب ان يكون الاهتمام من الامام والخلف أي الوجه والظهر وللحصول على بشرة مثيرة ومتوهجة ، اتبعي نصائح الجمال التالية:

غسل الشراشف بانتظام

يمكن أن تتسبب البياضات المتسخة في تكاثر البكتيريا ، والتي يمكن أن تبقي على الجلد وتؤدي إلى تهيج الجلد واندلاع البثور. تأكدي من تغيير الشراشف بانتظام.

تجنب الاستحمام بالماء الساخن

نحن نعلم أن الماء الساخن يمكن أن يكون مهدئاً للاعصاب، لكن الاستحمام بالماء الساخن يمكن أن يسبب جفاف الجلد أيضًا. ويزيل الزيت الطبيعي ويمكن أن يسبب تهيج الجلد.

تغيير غسول الجسم

إذا كنت تعاني بانتظام من حب الشباب في الظهر ، فأنت بحاجة إلى تغيير غسول الجسم. استخدمي غسول مع حمض الصفصاف ، مما يساعد على منع حب الشباب.

التقشير كل أسبوع

من الضروري القيام بتقشير كامل للجسم أسبوعيا للتخلص من أي بقايا للاوساخ والترسبات والجلد الميت.