نصائح هامة للسفر مع طفلك الرضيع للمرة الأولى

في اللحظة التي يصل فيها المولود الجديد ، سوف تتغير الأمور الى الابد، ولن تكون رحلاتك في السيارة كما كانت. ولكن السفر مع طفلك للمرة الأولى يمكن أن يكون تجربة رائعة او مزعجة.

هذه النصائح سوف تساعدك على التنقل مع طفلك بأمان:

خذ زوجين إضافيين من الملابس للطفل (وواحد لك)

لا يمكنك أبدًا تخمين ما الذي سيلوث ملابسك أثناء السفر مع طفلك. لذلك بالإضافة الى الملابس الإضافية للرضيع خذ معك ثيابا إضافية لك.

خذ الأدوية الأساسية ومقياس الحرارة

يجب أن يكون هذا على اعلى القائمة ، حتى لو كنت ستخرج في رحلة قصيرة بالسيارة. لا يمكنك التنبؤ بما يمكن أن يحدث عند السفر مع طفلك الصغير. في بعض الأحيان ، يمكن أن تكون المرافق الطبية بعيدة عن المكان الذي تقيم فيه. وبالتالي ، من الأفضل أن تحمل الأدوية الأساسية معك أثناء السفر.

احمل بعض الأطعمة الجاهزة

بغض النظر عما إذا كنت ستذهب إلى فندق من فئة سبعة نجوم أو دار ضيافة ، يجب عليك دائمًا توفير بعض الأطعمة الجاهزة لطفلك. هذا مهم بشكل خاص لأن طفلك قد يرفض كل الطعام المقدم في المطعم. لذا تذكر أن تأخذ معك طعامه المفضل.

خذ بعض اللعب للترفيه

سواء كنت مسافرًا بالطائرة أو القطار أو السيارة ، هناك فرص كبيرة لأن يشعر طفلك بالملل. قم بإحضار الألعاب والكتب المفضلة لطفلك واستخدمها عندما يصعب عليهم اللعب.