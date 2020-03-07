نصائح هامة لوضع خطة طوارئ في حال تعرضت للحجر الصحي

شاهدنا مؤخراً على شاشات التلفاز أشخاصاً يقومون بشراء لوازم وأدوات وأطعمة بشكل تعسفي ووصف البعض هذه الحالة الشرائية بـ "حمى الشراء الناجمة عن الخوف" بعد أن أعلنت عدة دول توجهها الى الحجر الصحي المنزلي للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، ولكن في الواقع، الشراء التعسفي لن يفيدك بل قد ينتهي بك بالأمر مع أكوام من الأطعمة والأدوات غير القابلة للاستهلاك. ركز فيما يفيدك ويفيد عائلتك وتجنب حمى الشراء لأنها معدية تماماً مثل حمى الفيروسات.

أولاً تأكد من تخزين مجموعة الطوارئ الخاصة بك مع العناصر الموجودة في القائمة أدناه. معظم العناصر غير مكلفة ويسهل العثور عليها، ويمكن لأي منها أن ينقذ حياتك. قبل أن تتجه إلى المتجر؟ قم بأخذ نسخة من هذه القائمة حتى تتمكن من شراء احتياجاتك بعيدا عن حمى الشراء التعسفي.

في الاحتياجات الخاصة التي قد تحتاجها أسرتك، مثل الأدوية أو الأطعمة الخاصة بالأطفال الرضع وكبار السن.

في أي حالة طوارئ، أنت بحاجة إلى الاعتماد على نفسك لعدة أيام. وهذا يعني الاستعداد بأن يكون لديك طعام وماء وإمدادات أخرى تستمر لمدة 72 ساعة على الأقل دون الحاجة الى الخروج من المنزل. تحتوي مجموعة لوازم الطوارئ على مجموعة من العناصر الأساسية التي قد تحتاجها أسرتك في حالة الطوارئ أو الحجر الصحي الوقائي.

مجموعة لوازم الطوارئ الأساسية:

الأطعمة والمشروبات:

الماء - جالون واحد من المياه لكل شخص في اليوم لمدة ثلاثة أيام على الأقل، واحسب على هذا المقياس.

الغذاء - مواد غذائية غير قابلة للتلف تكفي لمدة ثلاثة أيام على الأقل (المعلبات، الحبوب الجافة، البقول، البرغل، الفريكة، الأرز، السكر، الطحين، الخميرة، الباستا، الخبز، العسل، زبدة الفول السوداني، فاصولياء مجففة، ألواح الطاقة، السكاكر، اللحم المجفف، مكعبات الحساء، الأطعمة المعلبة ، مسحوق الحليب، القهوة الفورية، الشاي، الأعشاب الجافة، التوابل، البسكويت القاسي،الملح، النشا ، التمور، الشوربات الجافة، وعلب الحساء، والأطعمة القابلة للتخزين في الفريزر، حليب الاطفال، زيت الزيتون، الزيت النباتي، السمن) بالاضافة الى البصل والثوم والزنجبيل والكبيس والزيتون والمخلالات.

ملاحظة: يفضل أن تقوم سيدة المنزل بتحضير قائمة للاطعمة التي ستقوم بتحضيرها خلال فترة العزل وشراء المستلزمات الخاصة بها مسبقاُ وتخزينها بحيث يكون لديها على الاقل 30 وصفة جاهزة ويفضل تخصيص مواعيد للطعام وحصص مناسبة لأن الافراط في الاكل في هذه الفترة غير مستحب وهي فرصة رائعة لاعادة التوزان لوجباتك الغذائية والابتعاد عن المأكولات غير الصحية.

صندوق الإسعافات الأولية:

ضمادات لاصقة. الشاش. الشرائط الطبية، الأيبوبروفين (مسكن وعقار مضاد للالتهابات). مسكنات الألم، مضادات الهيستامين، الأسبرين، المضادة للإسهال ، مضادات الحموضة أو المسهلات ملين للأمعاء. اليود (لودين)، سائل لتعقيم اليد. لاصقات، ميزان حرارة، مسواك (أعواد أسنان) / خيط تنظيف الاسنان، وأي علاجات أخرى بوصفة طبية ويفضل استشارة الطبيب للحصول على كميات للتخزين.

لوازم وأدوات النظافة الشخصية:

أقنعة واقية.

قفازات مطاطية.

مناديل مبللة ومناديل جافة للحمام.

أكياس قمامة بلاستيكية للحمام.

محلول العدسات اللاصقة حسب الحاجة.

لوازم النظافة الشخصية للنساء.

شامبو ومنظفات وصابون للاستخدام الشخصي.

مبيض الكلور المنزلي وقطارة الدواء لتطهير المياه.

حفاضات للأطفال، مناديل ، وكريم طفح الحفاض حسب احتياجات الطفل.

أكواب ورقية وأطباق ومناشف ورقية وأواني بلاستيكية.

لوازم الطوارئ الإضافية حسب الاحتياجات الخاصة:

مصابيح وأجهزة (راديو) وشاحن يعمل بالطاقة الشمسية أو البطاريات لسماع الاخبار والبقاء على اتصال مع العالم في حال انقطاع الكهرباء.

مصباح يدوي كبير

بطاريات بأحجام مختلفة حسب الأجهزة المتوفرة إضافية .

خرائط محلية.

هاتف خليوي مع أجهزة الشحن وبطارية احتياطية.

مبلغ من المال اذا اضطررت لشراء شيء تم إيصاله الى المنزل.

حقيبة صغيرة تحتوي على وثائق عائلية مهمة مثل بطاقات التأمين الصحي، والتطعيمات الخاصة بالأطفال والسجلات الطبية لكل فرد في العائلة، مع نسخ الكترونية محفوظة في البريد الالكتروني، لا تعتمد على النسخ الالكترونية فقط.

حقيبة صغيرة بها عدة قطع من الثياب اذا اضطررت الى الذهاب الى المستشفى.

كتب وألعاب والغاز أو غيرها من الأنشطة للأطفال.

بعد تجميع المجموعة ، تذكر تخزينها بالطريقة الصحيحة :

احتفظ بالأطعمة المعلبة في مكان بارد وجاف.

تخزين المواد الغذائية المعبأة في عبوات بلاستيكية أو معدنية مغلقة بإحكام.

استبدال العناصر منتهية الصلاحية حسب الحاجة.

نظرًا لأنك لا تعرف مكان تواجدك عند حدوث حالة الطوارئ ، فقم بتجهيز حقيبة صغيرة من اللوازم معك في السيارة.