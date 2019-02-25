نصائح هامة للحفاظ على وزنك في فصل الشتاء

بالرغم من برودة الطقس وزيادة الرغبة في تناول الطعام في فصل الشتاء، فإنه يمكنكِ الحفاظ على الوزن في الشتاء، بل وحتى فقدان بعضه في أحيان كثيرة مع اتباع عدة نصائح صحية، والتي يفضل أن تكون أسلوب حياة، وليست لفترة مؤقتة فقط، للتمتع بوزن مثالي وصحة جيدة دائمًا.

نصائح للحفاظ على وزنك في فصل الشتاء:

المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية: للتمارين الرياضية فائدتها الكبيرة في خسارة الوزن وصحة الجسم ككل، لذلك واظبي على القيام بها حتى فصل الشتاء، ولا تجعلي الطقس البارد يثنيكِ عن ممارستها، احرصي على الاستعانة بالتمارين البسيطة التي يمكنكِ أداءها في المنزل بمفردكِ.

تناول أطعمة صحية: فتناول أطعمة غنية بالألياف والبروتينات والفيتامينات والمعادن وسهلة الحرق، تعمل بشكل كبير على تثبيت الوزن، بل وفقدان بعضه أحيانًا.

تقليل الإضافات إلى الوجبات: فإضافة الجبن إلى المكرونة والمزيد من السكر للمشروبات، كل هذا يضيف سعرات حرارية، فتناولي الحليب خالي الدسم بدلًا من كامل الدسم، والعصائر الطبيعية بدلًا من الجاهزة وهكذا، وستلاحظين انخفاضًا في وزنك أو على الأقل عدم اكتساب المزيد.

عدم إهمال وجبة الإفطار: فتناول وجبة الإفطار يزيد 10 % من معدل الحرق، كما أنها تجعلكِ تشعرين بالشبع لفترة طويلة.