نصائح وقائية حتى لا يؤثر سكر الحمل على جنينك

ذكر المركز الاتحادي للتوعية الصحية في ألمانيا أن الإصابة بمرض السكري أثناء الحمل يعد أكثر اضطرابات الأيض شيوعاً أثناء الحمل، مشيراً إلى أنه يرجع لأسباب عدة أبرزها هرمونات الحمل والتغذية غير الصحية (الإكثار من الكربوهيدرات).

وقال المركز الألماني إن بعض العوامل ترفع خطر الإصابة بسكري الحمل مثل البدانة (مؤشر كتلة الجسم أعلى من 27) والتاريخ الأسري.