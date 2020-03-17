نصائح وقائية عند زيارة صالونات وعيادات التجميل

هل تقومين بشكل روتيني بزيارة مراكز العلاج والتجميل والصالونات؟ تتساءل العديد من السيدات عن مدى سلامة الخضوع لهذه الخدمات التي تقدمها المراكز وما مدى احتمال انتشار الفيروسات والامراض اثناء الجلسات، دعونا نوضح لكم أن احتمال الانتشار والعدوى وارد لأن الملامسة والتنفس عن قرب واستخدام الادوات نفسها يمكن أن يؤدي الى الاصابة بالمرض.

وتشمل الخدمات التي يوصى بتجنبها في هذه الفترة أي خدمة تحتم على الزبون البقاء في غرفة مغلقة لفترة طويلة مثل إزالة الشعر بالليزر، حقن الفيلر والبوتكس، تنظيف وتبييض الاسنان. كما يجب التأكد من تعقيم أجهزة الليزر عدة مرات بين كل استخدام، والحرص على وجود جهاز لتنقية الهواء داخل غرفة العلاج لأن المكيف الهوائي يمكن ان يساعد على نقل العدوى، بالاضافة الى ذلك ينصح بشدة بضرورة استخدام الكمامات من قبل الشخص المعالجين، والزبائن، كما يفضل استخدم القفازات، نظراً لوجود اتصال مباشر بينهما.

وينصح خبراء الصحة الاشخاص الذي يعانون من أمراض تنفسية أو أمراض متعلقة بجهاز المناعة أو أعراض رشح كالزكام أو ارتفاع درجات الحرارة، أو السعال، تجنب الخروج من المنزل في هذه الفترة والحصول على قسط من الراحة في المنزل.