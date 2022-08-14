نصائح ومحاذير الألوان في فنغ شوي في منزل فنغ شوي ، الألوان لا غنى عنها. على وجه الخصوص ، الجيل الجديد الذي يحاول أن يمزج بين الألوان والأنماط الحديثة. ومع ذلك ، قد يرتكبون أخطاء بسهولة. فيما يلي سبعة ألوان مشؤومة في فنغ شوي والتي غالبًا ما يختارها الناس. هناك قواعد جادة في مطابقة الألوان ويمكن أن تؤثر الألوان بشكل كبير على الوظيفة الفسيولوجية لجسم الإنسان نظرًا لأننا نرى جميع أنواع الألوان كل يوم ، وبالتالي فإن المطابقة المناسبة يمكن أن تجعلنا سعداء وتجلب لنا كفاءة عمل عالية. ومع ذلك ، هذا ليس صحيحًا بالنسبة للجميع فلكل شخص ألوان مختلفة مناسبة وغير متوافقة.

نصائح ومحاذير الألوان في فنغ شوي

4 أفضل ألوان وفقاً لفنغ شوي

أفضل ألوان المنزل هي الأبيض والعاجي والحليبي، وهي الأنسب للعصب البصري للناس لأن ضوء الشمس ينتمي إلى السلسلة البيضاء ويرمز إلى الضوء وقلب الناس ؛ تحتاج العيون أيضًا إلى تعديل بالضوء. بالإضافة إلى ذلك ، يوصى باستخدام مجموعة أثاث بيضاء لأن اللون الأبيض هو رمز للأمل.

يعتبر الخشب القوي أيضًا هو أفضل لون لأنه يمكن أن يؤدي بسهولة إلى الإلهام والحكمة ، خاصة بالنسبة للدراسة.

نصائح ومحاذير الألوان في فنغ شوي

7 ألوان يجب تجنبها كألوان رئيسية

الأزرق الداكن: إذا كان المنزل بأكمله باللون الأزرق الداكن ، فسيكون المنزل ممتلئًا بـ Yin بعد فترة طويلة وسيكون أفراد الأسرة سلبيين وغير متناغمين.

الأرجواني: إذا كان المنزل باللون الأرجواني بشكل عام ، فإن اللون الأحمر في اللون الأرجواني سيخلق إحساسًا مبهرًا بشكل غير محسوس ويجعل الناس يعيشون بلا حول ولا قوة.

اللون الوردي: المنزل ذو اللون الوردي بشكل عام ينذر بالسوء لأن اللون الوردي قد يجعل الناس سريع الانفعال ويؤدي إلى المشاجرات. على وجه الخصوص، يختار المتزوجون حديثًا اللون الوردي دائمًا لأنهم يعتقدون أنه رومانسي ويمكنهم تعديل الجو ؛ ومع عدم تناسق اللون ، قد يشعروا بسهولة بالانزعاج بعد فترة من الوقت ، وغالبًا ما يتشاجرون مع بعضهم البعض على تفاهات ، حتى يحصلوا في النهاية على الطلاق. لذلك ، لا يتم اقتراح هذا اللون.

الأخضر: المنزل باللون الأخضر بشكل عام سيجعل الناس يعيشون في حالة اكتئاب تدريجي. من المعروف أن أعيننا غالبًا ما تبحث عن اللون الأخضر ولكن في الواقع ، هذا يعني اللون الأخضر في الطبيعة وليس اللون الأخضر من صنع الإنسان الذي يجعل المنزل بلا حياة.

الأحمر: إذا كان المنزل باللون الأحمر بشكل عام ، فسيؤدي ذلك إلى عبء ثقيل على العيون ويجعل الناس عصبيين. لذلك ، يجب استخدام اللون الأحمر كلون مطابق بدلاً من اللون الأساسي.

الأصفر: المنزل باللون الأصفر بشكل عام سيجعل الناس يعيشون في حالة اكتئاب وعدم ارتياح أو القلق الذي لا يوصف. لذلك ، فإن دماغ الناس الذين يعيشون فيها سيكون لديهم أوهام متعددة الطبقات ؛ أولئك الذين يعانون من اضطراب عقلي هم الأكثر توافقًا مع هذا اللون.

البرتقالي: المنزل باللون البرتقالي بشكل عام سيجعل الناس الذين يعيشون في حالة من التعب على الرغم من الحيوية والدفء اللذين يخلقهما. باختصار ، يجب أن يكون للمنزل ذو ألوان مناسبة وليس ألوانًا كثيرة جدًا.

نصائح ومحاذير الألوان في فنغ شوي

تجنب الألوان المبهرجة:

من ناحية أخرى ، تشير الألوان المبهرجة إلى تطبيق الكثير من الألوان ، مما يجعل الناس ينبهرون ويخلطون بين اللون الأساسي والثانوي ؛ من ناحية أخرى ، فإن الألوان المبهرجة تعني الكثير من الزخارف للون. في منزل فنغ شوي ، قد تؤدي الألوان المتوهجة إلى ثلاث عواقب سلبية:

1. قد يكون للمالك علاقة خارج نطاق الزواج أو سوء الحظ مع الجنس الآخر ؛

2. قد يصاب المالك بسهولة بأمراض الدماغ ، مثل الدوخة وأحلام اليقظة وعدم الانتباه.

3. ينفق المالك المال كالماء فلا يكدس الثروة.

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