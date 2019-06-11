ظهور الكرش من أكثر المشاكل التي تؤرق النساء والرجال فهو يؤثر بشكل كبير على المظهر العام للجسم كما ويعتبرعائقاً أمام ممارسة النشاطات اليومية المختلفة.

وهناك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى تراكم الدهون حول منطقة البطن، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الدهون الممتصة من الطعام والتي يتم تخزينها في الأكياس الدهنية في العضلات الأمامية للبطن وحول الخصر حيث تُخلق تلك الأكياس الدهنية مع الجنين منذ الولادة.

ومن خلال هذا المقال نقدم لكم مجموعة نصائح ووصفات طبيعية للتخلص من الكرش في أسبوع:

1- الحد من تناول السكريات والأطباق الدهنية الدسمة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من السعرات الحراية واستبدالها بالفواكه الطازجة والخضروات المتنوعة التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم.

2- ممارسة رياضة المشي يومياً لمدة لا تقل عن نصف ساعة يومياً.

3- تناول كوبين من الماء قبل كل وجبة طعام لمحاولة ملء المعدة وبالتالي عدم تناول كميات كبيرة من الطعام.

4- التركيز على تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الألياف التي تعطي شعوراً بالشبع لفترات طويلة.

أما الوصفات الطبيعية الحارقة للدهون:

- الكراوية: تعد من الوصفات الطبيعية الفعالة في القضاء على الكرش، ويمكن تحضير الوصفة عن طريق غلي كوب من الماء على النار، ثم إضافة ثلاث ملاعق من الكراوية، وبعدها يُغطى المزيج ويُترك مدّة ساعة كاملة لينقع، ثم يُصفى ويتم تناوله يومياً، ومع الانتظام بتناول الوصفة سوف يتم الحصول على نتائج فعالة ومضمونة.

- الزنجبيل المطحون والبابونج: وتُحضر الوصفة بغلي لترين من الماء على النار، ثم إضافة ملعقة من كلٍ من النعناع المطحون، والزنجبيل المطحون، والبابونج، وإكليل الجبل، والشاي الأخضر، ثم يُغطى المزيج ويُترك مدّة أربعين دقيقة وبعدها يُصفى ويتم تناول من أربعة إلى ستة أكواب خلال اليوم بعد أو قبل الأكل بنصف ساعة لمدة شهر كامل.

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