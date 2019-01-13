للمرأة العاملة: ادخلي نقشة المربعات إلى خزانتك في شتاء 2019!‎

نقشة الكروهات واحدة من الموضات التي لا تغيب

موضة المربعات أو الكروهات واحدة من الموضات التي لا تغيب أبداً مهما تعاقبت مواسم الشتاء عليها، فهي تُضفي أناقة وجاذبية خاصة من نوعها، لذا، لا تفوّتي اقتناء قطعة أو أكثر بنقشة المربعات هذا الشتاء وتضعينها في خزانتك وخصوصاً للمرأة العاملة.

ونعتبر الجاكيتات الشتوية والقمصان بنقشة المربعات هي من أكثر قطع الأزياء إنتشاراً وإستعمالاً في العالم، فهي أيضاً من قطع الأزياء الكاجوال المعتمدة بكثرة من قبل المشاهير والواضح بأنها جزء مهم من أزيائهم النهارية.

جمعنا لك عزيزتي العاملة مجموعة متنوعة من أزياء الكروهات أو المربعات التي تشكل جزءًا من موضة شتاء 2019، فأي ستايل أعجبتك؟

الكاروهات تسيطر على صيحات الشتاء.. لا تفوّتيها