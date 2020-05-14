نقص الكالسيوم يمكن أن يؤدي إلى هذه المشاكل الصحية

يحدث نقص الكالسيوم المسمى أيضًا نقص كلس الدم عند انخفاض مستويات الكالسيوم في الدم. على الرغم من أن نقص الكالسيوم ليس خطيرًا ، إلا أن النقص على المدى الطويل يمكن أن يؤدي إلى تلف الأسنان وإعتام عدسة العين والتغيرات في الدماغ وهشاشة العظام ومضاعفات أكثر خطورة.

إذا لم تتم معالجة الحالة لفترة طويلة ، فقد تصبح مهددة للحياة. نقص الكالسيوم ليس له أعراض مبكرة ، وبالتالي ، قد لا يلاحظه أحد في البداية. لتجنب أي مضاعفات ، يجب على الشخص السعي إلى التشخيص الفوري إذا واجه أيًا من الأعراض التالية:

الأعراض الشائعة لنقص الكالسيوم:

- آلام وتشنجات وتشنجات عضلية.

- خدر ووخز في اليد والقدمين والساقين وحول الفم.

- التعب الشديد والخمول ونقص الطاقة.

- متلازمة ما قبل الحيض المؤلمة .

المشاكل الصحية التي يسببها نقص الكالسيوم:

يزيد من هشاشة العظام

تقلل هشاشة العظام من كثافة المعادن في العظام ، مما قد يؤدي إلى هشاشة العظام. وهشاشة العظام تجعل العظام أرق وبالتالي أكثر عرضة للكسور. كما يمكن أن تسبب الألم ومشاكل الجلوس والإعاقة الحركية.

إن تخلخل العظام أقل حدة من هشاشة العظام ، لكن كلا الحالتين يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كثافة العظام وزيادة خطر الكسور.

تقوم عظامنا بتخزين الكالسيوم وتتطلب مستويات عالية منه لتبقى قوية. عندما تكون مستويات الكالسيوم الإجمالية منخفضة ، يقوم الجسم بتحويل الكالسيوم من العظام ، مما يجعلها عرضة للإصابة.

يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون

أثبت الباحثون أن انخفاض مستويات الكالسيوم في الجسم يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون. وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين لديهم مستويات كافية من الكالسيوم في أجسامهم هم في خطر أقل من ورم غدي، والذي يرتبط بسرطان القولون.

يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

نقص الكالسيوم في الجسم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب المتعددة. وفقا لدراسة نشرت في المعهد الوطني للصحة ، فإن مستويات الكالسيوم الطبيعية في الجسم تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. وبالتالي ، للحفاظ على صحة قلبك ، لا تنس تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم.

يزيد من ضغط الدم

يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم إلى ارتفاع ضغط الدم. يمكن أن يصبح ارتفاع معدل ضربات القلب مضيفًا للعديد من المشكلات الصحية الأخرى ، وبالتالي ، من الأفضل الحفاظ على فحص bp الخاص بك.

يمكن أن يساعد تناول كمية كافية من الكالسيوم أيضًا في تقليل ارتفاع ضغط الدم بل والحفاظ عليه.

يزيد من خطر انقطاع الطمث المبكر

كما نعلم جميعًا ، انقطاع الطمث هو عندما تتوقف النساء عن الحصول على الدورة الشهرية بعد سن معين. أثناء انقطاع الطمث ، تصبح العظام ضعيفة وتحتاج إلى كمية كافية من الكالسيوم للبقاء قوية ومنع الإصابة. يجب على النساء في هذه المرحلة أن يهتموا بشكل خاص بعاداتهم الغذائية للحفاظ على مستويات كافية من الكالسيوم في أجسامهم.

الأطعمة الغنية بالكالسيوم:

بعض المصادر الغذائية الشائعة للكالسيوم هي اللبن والحليب والخضروات ذات الأوراق الخضراء والموز. تشمل الأطعمة الأخرى البرتقال وفول الصويا ورقائق الذرة والمكسرات وبذور السمسم. يمكنك تضمين هذه الأطعمة بالتناوب في نظامك الغذائي اليومي للحصول على مجموعة متنوعة وتجنب الملل.