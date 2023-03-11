البوابة - بمناسبة اقتراب حفل زفاف سمو الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، تعالوا نتعرف على أهم نكهات كعكات الزفاف الأكثر شعبية حول العالم.

إذا اخترت تقديم كعكة في حفل زفافك ، فهناك العديد من التفاصيل الأساسية التي ستحتاج إلى اتخاذ قرار بشأنها. أول خطوة هي العثور على خباز مثالي، يليها اختيار حجم الكعكة وعدد الطبقات والتصميم المناسب.

يتعلق اختيار نكهة كعكة الزفاف بإيجاد توازن بين ما تحبه أنت وشريكك ، إلى جانب ما ترغب في مشاركته مع ضيوفك. وبينما يعد التمسك بكعكة الفانيليا الخالدة رهانًا آمنًا ، فهناك الكثير من خيارات النكهات الشائعة الأخرى التي يجب مراعاتها.

نكهات كعكات الزفاف الأكثر شهرة عالمياً

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1. كعكة الفانيليا

يمكن أن تعتبر نكهة الفانيليا مملة للبعض. بالنسبة لمعظم الخبازين ، إنها النكهة الأكثر طلبًا ، ويرجع ذلك كله إلى نكهة الفانيلا الشهية التي تلائم أغلب الحشوات مثل الفانيلا مع كومبوت التوت وكريمة الزبدة بالفراولة أو الفانيلا مع كريمة الباشن فروت أو الليمون الرائب وكريمة التوت.

2. كعكة الليمون

طعم الليمون رائع في يوم صيفي حار. تعتبر كعكة الليمون خيارًا شائعًا لحفل زفاف في أواخر الربيع أو الصيف - ويمكن أن تنسجم مع العديد من الحشوات والكريمة. يمكنك أيضًا مزج كعكة الليمون بخثارة الليمون أو حشوة التوت أو مربى التوت والفانيليا أو حتى اللافندر.

3. كعكة الشوكولاتة

إذا كنت من محبي الشوكولاتة ، فلا داعي للابتعاد عن كعكة الزفاف المصنوعة من الشوكولاتة. وعلى الرغم من أنه قد لا يبدو أنه الخيار الأول للجميع ، فهو ثاني أو ثالث أكثر النكهات المطلوبة.

من النكهات الأكثر طلباً كذلك كعكة الشوكولاتة مع صلصة الكراميل المملحة وكريمة الزبدة الكريمية أو كعكة الشوكولاتة مع زبدة الإسبريسو ودولسي دي ليتشي.

4. كعكة الشوكولاتة البيضاء

تعد الشوكولاتة البيضاء إحدى أشهر نكهات كعكات الزفاف خاصة عندما تمتزج مع التوت لإضفاء لمسة من الفاكهة، مما يخلق لمسة عصرية على كعكة فيكتوريا الإسفنجة.

5. كعكة زيت الزيتون

على الرغم من أن هذا قد يبدو إضافة غير متوقعة إلى هذه القائمة ، إلا أن هناك سببًا وراء زيادة شعبية كعكات زيت الزيتون في السنوات الأخيرة، وهو النكهة الحمضية، الجوزية، والترابية لزيت الزيتون، والتي تساعد على تحقيق التوازن مذهل بين الحلاوة والحموضة المطلوبة في كعكة الزفاف.

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