هل تستيقظ أكثر من مرة في الليل؟ تعرف على الأسباب

إن الاستيقاظ مرة واحدة في الليل أمر طبيعي ، ولكن الاستيقاظ كل بضع ساعات هو أمر مجهد، و يمكن أن يكون علامة على وجود مشكلة صحية كامنة.

إذا كنت تستيقظ باستمرار أثناء الليل ، فإن نومك لا يخدم هدفه بالضبط. هناك عدد من الأشياء التي يمكن أن تكون مسؤولة عن النوم المضطرب أثناء الليل بما في ذلك الذهاب الى الحمام أو الشعور بالحر الشديد.

على الرغم من أن مثل هذه الأشياء يمكن القضاء عليها بتغييرات بسيطة في نمط الحياة ، إلا أن البعض الآخر قد يشير إلى حالة طبية كامنة.

إليك بعض الأسباب:

توقف التنفس أثناء النوم

العديد من الأشخاص الذين يعانون من انقطاع النفس أثناء النوم لا يدركون ذلك. يُسمى انقطاع التنفس عند النوم بانقطاع التنفس أثناء النوم ويمكن أن توقف التنفس مؤقتًا. يمكن أن تسبب المشكلة أيضًا النعاس أثناء النهار. إذا كنت تعاني من أعراض مثل الشخير ، تلهث من أجل التنفس أو الصداع عند الاستيقاظ أو صعوبة في التركيز خلال اليوم ، استشير طبيبك في أقرب وقت ممكن.

الذعر الليلي

الكوابيس والرعب الليلي مختلفة. خلال الرعب الليلي ، يكون الشخص الذي يعاني منه مستيقظًا لكنه ليس على علم بما يحدث. في معظم الحالات ، لا يتذكرونها عند الاستيقاظ. إذا كنت قد اختبرت نفس الشيء ، فقم بمقابلة أخصائي النوم لتحسين نوعية النوم.

الكثير من وقت الشاشة

نحن جميعا ندرك حقيقة أن قضاء الكثير من الوقت على الشاشة يمكن أن يؤثر على نومنا. الضوء الأزرق المنبعث من هاتفك مسؤول عن اضطراب نومك. من أجل الحصول على ليلة نوم جيدة، توقف عن النظر الى شاشة (الهاتف ، التلفزيون ، الكمبيوتر) قبل 30 دقيقة من النوم.

أنت مكتئب وقلق

يمكن أن يؤدي الاكتئاب والقلق إلى الأرق وبالتالي الإعياء. يمكن أن يسير القلق والاكتئاب والأرق جنبا إلى جنب. يمكن للقلق أن يجعل من الصعب النوم أو البقاء نائما لفترة طويلة. النوم المضطرب يمكن أن يؤدي إلى القلق والاكتئاب.