كيف يمكنك البقاء يقظاً بعد ليلة طويلة من الأرق؟

لم تتمكن من النوم في الليلة السابقة لسبب من الأسباب؟! يمكن أن يتحول الأرق وخسارة النوم الى مشكلة حقيقية ، مما يجعل وقت اليقظة صعبا للغاية.

وبينما لا يمكن لاي شيء أن يعوض عن ساعات النوم المفقودة ، هناك أشياء يمكنك القيام بها للنجاة خلال النهار.

لا تحاول النوم في الصباح

هذه الدقائق القليلة الإضافية في السرير لن تجعلك تشعر بالتحسن باي حال من الأحوال بل ستجعلك تشعر بالانتفاخ الشديد.

تناولفطورك كالمعتاد

تساعد وجبة الإفطار على تخفيف التعب وتحسين المزاج. لا تختار المأكولات الغنية بالسكريات وبدلا من ذلك حاول تناول وجبة غنية بالنشويات الصحية والبروتين. إذا كنت من محبي القهوة / الشاي ، لا تضع السكر في كوبك.

تنفّس هواء منعش واجلس في مكان به ضوء طبيعي

يحسن ضوء الشمس في الصباح مزاجك وينظم درجة حرارة جسمك على الفور.

تناول كوب من القهوة قبل البدء في عملك

يستغرق وصول الكافيين إلى نظامك30 دقيقة. لذا ، إذا كان لديك يوم طويل ، حاول شرب كوب من القهوة قبل التوجه الى مكانا العمل.

قم بإنجاز المهام الأصعب أولاً

على الرغم من أنك تشعر بالنعاس إلا أن طاقتك تكون في ذروتها في الصباح، استغل هذا الوقت لانجاز المهمات الأصعب أولاً ، هذا سيساعدك في إكمال العمل بشكل أسرع وأفضل.

تناول وجبة غداء خفيفة

تأكد من حصولك على وجبة غداء صحية تشمل الخضار والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب. مرة ثانية تخطى أي وجبة تحتوي على السكر.

غادر مكان العمل باكراً

اذا أنجزت معظم مهامك في الفترة الصباحية حاول أن تغادر مكان العمل مبكرا واستغل الوقت للذهاب مباشرة الى المنزل للحصول على قسط من النوم.