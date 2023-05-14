البوابة - نيوكي هو طبق شعبي نباتي من عائلة الزلابية من المطبخ الإيطالي. إنها مصنوعة من كتل صغيرة من العجين تتكون بشكل تقليدي من مزيج بسيط من دقيق القمح والبيض والملح والبطاطا. مثل العديد من الأطباق في المطبخ الإيطالي ، يختلف نيوكي من حيث الاسم والمظهر والوصفة عبر مناطق لو ستيفال.



عادة ما يتم تناولها كطبق أولي (بريمو بياتو) كبديل للحساء (مينستري) أو المعكرونة ، ولكن يمكن أيضًا تقديمها ككونتورنو (طبق جانبي) لبعض الأطباق الرئيسية. تشمل الإضافات الشائعة للنيوكي الزبدة المذابة مع المريمية والبيستو بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الصلصات.

هذا الطبق غني بالحديد من السلق. يعتبر أيضًا مصدرًا ممتازًا للبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم وكذلك المعادن.



نيوكي مع السلق والبازلاء والشبت

المكونات:

18 أوقية بطاطا روسيت

2 سيقان بقدونس

6 أونصات دقيق حنطة (+ 5 ملاعق صغيرة للمعالجة)

ملح

فلفل

جوزة الطيب

18 أونصة من السلق السويسري

1 كراث

1 فص ثوم

1 كوسا

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

6 أونصات بازلاء (طازجة أو مجمدة)

1 ½ ملعقة كبيرة عصير ليمون

4 سيقان شبت

نيوكي مع السلق والبازلاء والشبت



خطوات التحضير:

بالنسبة للنيوكي ، اغسلي البطاطا واتركيها في الماء المغلي لمدة 15 دقيقة. ثم صفيها ، قشريها وهي لا تزال ساخنة ، واضغطي عليها من خلال محضرة البطاطا واتركيها لتتبخر لمدة 5 دقائق. في غضون ذلك ، اغسلي البقدونس وجففيه وقطعيه جيداً. اعجني بالدقيق والبقدونس والملح والفلفل وجوزة الطيب الطازجة المفرومة لتحصلي على عجينة ناعمة واتركيها ترتاح لمدة 5 دقائق.

اغلي الكثير من الماء المملح. قسّمي العجينة إلى 3 أجزاء وافرديها إلى خيوط سميكة مقاس 1 بوصة على سطح عمل مطحون قليلًا بالدقيق ، ثم قطعيها قطعًا عريضة 3/4 بوصة واستخدمي نمط النيوكي النموذجي مع ظهر الشوكة. يُطهى في ماء مغلي قليلاً لمدة 2-3 دقائق. يصفى ويترك حتى يصفى.

ينظف السلق ويغسل ، وتقطع السيقان والأوراق بشكل منفصل. يقشر ويقطع الكراث والثوم. ينظف الكوسا ويغسل ويقطع. يسخن الزيت في القدر. اقلي النيوكي لمدة 4 دقائق على نار متوسطة. ثم تضاف الخضار وتقلى لمدة 6 دقائق. يتبل بالملح والفلفل وعصير الليمون. يُغسل الشبت ويُقطف صغيرًا ويُقدّم فوق طبق نيوكي .



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