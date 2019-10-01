هؤلاء الأشخاص يتمتعون بأفضل حياة جنسية: دراسة

من المهم أن يكون لديك حياة جنسية صحية ، الشيء الوحيد الذي يريده أي شخص هو أن تكون جيدًا في السرير. نعم ، الجنس السيئ ثد يقتل أجمل قصة حب.

ولكن المهارة في السرير تعتمد على الكثير من العوامل. إذا كنت تعتقد أنها مجرد رغبة جنسية، فكر مرة أخرى. في أكثر الأحيان ، تتضمن الرغبة الجنسية لكلا الجنسين بعض التحضير والكيمياء ، والتي تستغرق بعض الوقت ولا تحدث من تلقاء نفسها (إلا إذا كان لديك هرمونات مستعرة).

تشير الدراسات إلى أن هناك بعض السمات في شخصيتك التي يمكن أن تجعلك في الحقيقة أفضل أداء في السرير، تمامًا كما تعمل بعض السمات لتحسين حياتك الاجتماعية أثناء تكوين الأصدقاء أو العثور على شريك محتمل.

الدراسة:

قام باحثون في مجال الصحة العقلية بجامعة الرور بألمانيا بإجراء مسح على ما يقرب من 964 من الأزواج من جنسين مختلفين وطرحوا عليهم أسئلة حول حياتهم الجنسية. تم وضع الإجابات مقارنةً بالأبعاد الخمسة الكبيرة للشخصية ، على النحو المحدد في علم النفس الباطني ، والموافقة ، والانفتاح ، والضمير ، والعصبية.

ثم طُلب من الناس تقييم أنفسهم وفقًا لمعايير معينة ، بما في ذلك عوامل مثل مدى سهولة حصولهم على الإثارة والانفتاح الجنسي والتثبيط والشروع في المشاكل الجنسية. بناءً على ذلك ، وجدت الدراسة أن هناك علاقة كبيرة بين نوع الشخصية والأداء الجنسي.

النتائج:

إذا كنت تعتقد أن وضع جدول لممارسة الجنس مع مراعاة الدقة في تنفيذ ذلك قد تقتل حياتك الجنسية ، فقد تكون مخطئا.

فقد لاحظ الباحثون أنه من بين السمات الشخصية لـ "الخمسة الاساسية" ، فإن أولئك الذين جربوا الجنس الجيد وذكروا أنهم "أكثر ارتياحًا" في السرير هم الذين كانوا اكثر تنظيماً.

يحاول الأشخاص المنظمون أن يكونوا أكثر توجهاً ، وشمولية في مقاربتهم وتسجيلهم، ويستغرقون وقتًا أطول من أجل "وضع جدولة" فعلي أو إعطاء الأولوية للجنس في حياتهم. ساعدت الحاجة إلى التنظيم والتخطيط فعليًا الأشخاص من هذا النوع من الشخصيات على الاستمتاع بحياة جنسية صحية ومرضية على عكس الأشخاص العشوائيون.

قد يبدو الأمر أقل إثارة، ولكن عندما يتعلق الأمر بديناميات غرفة النوم ، فهذه هي سمة الشخصية التي يجب البحث عنها.

ووجدت الدراسة أيضًا أن أولئك الذين كانوا أكثر انفتاحًا الى مناقشة جدول ممارسة الجنس بانتظام يميلون أيضًا إلى أن يكون لديهم خيال نشط لاستكشاف وتجربة أشياء جديدة في السرير.

أفضل نصيحة؟ إذا كنت تريد مرتاحا في حياتك الجنسية ابدأ بالتخطيط لقضاء وقت حميم مع الشريك ضمن جدول منتظم.