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هاش براونز البطاطا الحلوة

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

منشور 01 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 02:00
هاش براونز البطاطا الحلوة
هاش براونز البطاطا الحلوة

هاش براونز البطاطا الحلوة طبق جانبي من البطاطا الحلوة المبشورة سهلة التقطيع مطبوخة في مقلاة في دقائق. مقرمش من الخارج وطري من الداخل.

هاش براونز البطاطا الحلوة

هاش براونز البطاطا الحلوة

المكونات:

2 بطاطا حلوة متوسطة الحجم مقشرة ومقطعة (حوالي 4 1/2 أكواب)

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز مقسم

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار اختياري

2 ملاعق كبيرة زبدة غير مملحة

 

الطريقة:

  • للحفاظ على الفطائر دافئة بين الدُفعات ، سخني الفرن مسبقًا إلى 200 درجة فهرنهايت ، في وعاء كبير ، اخلطي البطاطا الحلوة مع ملعقة كبيرة من الزيت والملح والفلفل ومسحوق الثوم ومسحوق الفلفل الحار.
  • سخني مقلاة كبيرة من الحديد أو مقلاة ثقيلة القاع على حرارة متوسطة إلى عالية. يجب تسخين المقلاة مسبقًا قبل إضافة أي شيء إليها. أضف 1/2 ملعقة كبيرة زيت و 1 ملعقة كبيرة زبدة. بمجرد أن يسخن الزيت وتذوب الزبدة ، اغرفي نصف كوب من خليط البطاطا الحلوة قليلًا وضعيها في المقلاة في كومة محكمة. باستخدام الجزء الخلفي من الملعقة ، قم بتسطيح كومة البطاطا الحلوة في فطيرة بنية هشة (لا تحتاج إلى أن تكون دائرة مثالية). كرر مرتين إضافيتين ، بحيث يكون لديك 3 قطع من هاش براون في المقلاة.
  • قم بطهي الفطائر على كلا الجانبين ، واقلبها في منتصف الطريق (مرة أخرى، لا تشدد إذا لم تكن مثالية ؛ إذا انقلبت إلى قطع ، لا مشكلة. اسحبها معًا واستمر في الطهي).
  • قم بطهي الفطائر حتى تتحول إلى اللون البني اللطيف على كلا الجانبين وتكون ساخنة وطرية في الوسط ، حوالي 6 إلى 8 دقائق في المجموع. انقل شرائح الهاش براونز المطبوخة إلى صينية خبز وضعها في الفرن لتظل دافئة. كرري العملية مع 1/2 ملعقة طعام متبقية من الزيت وملعقة كبيرة زبدة ومزيج البطاطا الحلوة المتبقي. استمتع بها دافئة.

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