هاش براونز البطاطا الحلوة طبق جانبي من البطاطا الحلوة المبشورة سهلة التقطيع مطبوخة في مقلاة في دقائق. مقرمش من الخارج وطري من الداخل.
هاش براونز البطاطا الحلوة
المكونات:
2 بطاطا حلوة متوسطة الحجم مقشرة ومقطعة (حوالي 4 1/2 أكواب)
2 ملاعق كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز مقسم
نصف ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم
ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار اختياري
2 ملاعق كبيرة زبدة غير مملحة
الطريقة:
- للحفاظ على الفطائر دافئة بين الدُفعات ، سخني الفرن مسبقًا إلى 200 درجة فهرنهايت ، في وعاء كبير ، اخلطي البطاطا الحلوة مع ملعقة كبيرة من الزيت والملح والفلفل ومسحوق الثوم ومسحوق الفلفل الحار.
- سخني مقلاة كبيرة من الحديد أو مقلاة ثقيلة القاع على حرارة متوسطة إلى عالية. يجب تسخين المقلاة مسبقًا قبل إضافة أي شيء إليها. أضف 1/2 ملعقة كبيرة زيت و 1 ملعقة كبيرة زبدة. بمجرد أن يسخن الزيت وتذوب الزبدة ، اغرفي نصف كوب من خليط البطاطا الحلوة قليلًا وضعيها في المقلاة في كومة محكمة. باستخدام الجزء الخلفي من الملعقة ، قم بتسطيح كومة البطاطا الحلوة في فطيرة بنية هشة (لا تحتاج إلى أن تكون دائرة مثالية). كرر مرتين إضافيتين ، بحيث يكون لديك 3 قطع من هاش براون في المقلاة.
- قم بطهي الفطائر على كلا الجانبين ، واقلبها في منتصف الطريق (مرة أخرى، لا تشدد إذا لم تكن مثالية ؛ إذا انقلبت إلى قطع ، لا مشكلة. اسحبها معًا واستمر في الطهي).
- قم بطهي الفطائر حتى تتحول إلى اللون البني اللطيف على كلا الجانبين وتكون ساخنة وطرية في الوسط ، حوالي 6 إلى 8 دقائق في المجموع. انقل شرائح الهاش براونز المطبوخة إلى صينية خبز وضعها في الفرن لتظل دافئة. كرري العملية مع 1/2 ملعقة طعام متبقية من الزيت وملعقة كبيرة زبدة ومزيج البطاطا الحلوة المتبقي. استمتع بها دافئة.
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