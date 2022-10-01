هاش براونز البطاطا الحلوة

سخني مقلاة كبيرة من الحديد أو مقلاة ثقيلة القاع على حرارة متوسطة إلى عالية. يجب تسخين المقلاة مسبقًا قبل إضافة أي شيء إليها. أضف 1/2 ملعقة كبيرة زيت و 1 ملعقة كبيرة زبدة. بمجرد أن يسخن الزيت وتذوب الزبدة ، اغرفي نصف كوب من خليط البطاطا الحلوة قليلًا

وضعيها في المقلاة في كومة محكمة. باستخدام الجزء الخلفي من الملعقة ، قم بتسطيح كومة البطاطا الحلوة في فطيرة بنية هشة (لا تحتاج إلى أن تكون دائرة مثالية). كرر مرتين إضافيتين ، بحيث يكون لديك 3 قطع من هاش براون في المقلاة