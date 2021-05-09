هاكاسان أبوظبي يحتفل بعيد الفطر في قصر الإمارات

تحتفل هاكاسان أبوظبي ، وجهة تناول الطعام المرموقة في العاصمة في قصر الإمارات ، بعيد الفطر السعيد من خلال قائمة "تيست أوف هاكاسان". حيث يدعو المطعم الكانتوني العالمي الشهير سكان العاصمة وزوارها للاحتفال بالعيد بأسلوب أنيق وتذوق أشهى روائع الطهي والمأكولات المميزة.

وسوف يستقبل المطعم الحجوزات بدايةً من يوم الأربعاء 12 مايو ولغاية يوم السبت 15 مايو من الساعة 6 مساءً ولغاية الساعة 11.30 مساءً، وذلك بما يتوافق مع التعليمات الصادرة عن الجهات الحكومية.

يقدم مطعم هاكاسان المطبخ الكانتوني التقليدي الأصيل والتنوعات الأقليمية بشكل صيني حديث. وتشمل قائمة الإحتفالية الخيارات المفضلة وأصناف "هاكاسان" الحائزة على جوائز والتي تبدأ بطبق ديم سوم سوبريم وسلطة البط المقرمشة وطبق لحم البقر واغيو المدخنة بشاي الياسمين بالإضافة الى سمك القاروص التشيلي المشوي مع العسل وروبيان النمر المقلي مع الفلفل الحار والدجاج المشوي في صلصة الساتيه ، وتختتم الوليمة بمذاق حلو مع شوكولاتة الحليب وبارفيه البندق.

كما يتألق هاكاسان أبو ظبي بإطلالة مذهلة على أشهر معالم العاصمة أبوظبي بأجواء ساحرة ومريحة مقترنة بالطعام اللذيذ حيث تجسد قائمة "تيست أوف هاكاسان" المميزة تجربة إستثنائية من النكهات الكانتونية مع لمسة احتفالية خاصة.

يمكن للضيوف حجز طاولة لعائلاتهم وأصدقائهم عن طريق الاتصال على الرقم +971 2 690 7739 أو عن طريق البريد الإلكتروني EPAUH-Hakkasan@mohg.com

تفاصيل العرض:

ماذا: قائمة "تيست أوف هاكاسان" لعيد الفطر

العنوان: هاكاسان أبوظبي بقصر الإمارات

الموعد: من 12 ولغاية 15 مايو من الساعة 6 مساءً ولغاية الساعة 11.30 مساءً

السعر: 498 درهماً للشخص (لضيفين وما فوق)

للحجز:

hakkasan@emiratespalace.ae

7739 690 2 971+



نبذة عن مجموعة هاكاسان

مجموعة هاكاسان هي شركة عالمية متخصصة بالترفيه والمطاعم والحياة الليلية والضيافة، وتتوزع منشآتها على أنحاء مختلفة من الولايات المتحدة، وأوروبا، والشرق الأوسط، وآسيا، وأفريقيا. وقد سميت المجموعة تيمناً باسم المطعم الحائز على نجمة ميشلان، والذي أرسى المعيار رفيع المستوى الذي تستند إليه كافة العلامات التجارية المتنوعة المشمولة بمحفظة المجموعة. وتتمحور فلسفة هاكاسان حول الارتقاء بالعلامات التجارية إلى مستويات جديدة في مجالات المطاعم، والحياة الليلية، والأنشطة النهارية، ومفاهيم الفنادق (التي تعتزم المجموعة افتتاحها عمّا قريب)، لتجعل منها أسماء رائدة في مضمار الضيافة الفاخرة عبر التركيز على تقديم خدمات وتصاميم وابتكارات وتجارب منقطعة النظير. وتتضمن محفظة مطاعم المجموعة علامة مطعم ’هاكاسان‘ بفروعه الـ12 حول العالم، إلى جانب علامات ’لينج لينج‘ و’ياواتشا‘، و’ساكيه نو هانا‘، و’هيرينجبون‘، و’سيرساكر‘.

أما علامات النوادي الليلية المندرجة في محفظة المجموعة، فهي ’هاكاسان‘، و’أومنيا‘، و’جيويل‘، و’ون أوك نايت كلوب‘، بينما تشمل العلامات النهارية ’ويت ريبابليك، و’ليكويد‘، و’أومنيا‘ و’بير‘. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.hakkasangroup.com، أو التواصل معنا على حساب فايسبوك، وتويتر وإنستاجرام hakkasangroup@.

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