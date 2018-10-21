ديكور أنيق للهالوين فوق الموقد

الأسود والذهبي الاجمل هذا الخريف

الهالوين هو يوم عطلة ممتع لتزيين وتغير ديكور المنزل، ولكن يمكن بسرعة أن يصبح مبتذلا. تعالي اليوم لنتعلم طريقة مبتكرة لتزيين المنزل باكسسوارات عملية وبسيطة.

أنت بحاجة الى:

3 قرع من الحجم الصغير

ريش أسود

5 أكواب شمع ذهبية اللون

2 شمعدان ذهبي

3-4 من الورود الذهبية الاصطناعية

تحف فنية مخيفة مثل يد سوداء أو شكل غراب

خيوط سوداء

شريط ذهبي لاصق

الطريقة:

- يزين الرف أولاً بالريش الاسود. تقطع 3 أو 4 مستطيلات صغيرة من الشريط الذهبي وتلصق من المنتصف على الخيط الاسود ثم تقص لتصبح على شكل اعلام صغيرة.

- يلصق الخيط من اول الرف الى أخره.

- تصف الاكسسوارات المخيفة على الريش بطريقة عشوائية بحيث يكون هناك توازن في العناصر مع ابهار واظهار للون الذهبي والأسود.