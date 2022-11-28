هدايا الكريسماس 5 أخطاء تجنبها بسرعة مع اقترب موسم الأعياد بسرعة ، وربما تكون قد بدأت بالفعل في التفكير في جميع الهدايا التي ستحتاج قريبًا لشرائها قبل الكريسماس. ولكن قبل الانطلاق ، يجب ان تقرأ هذه النصائح حول آداب الإهداء تعال لنعرف ما يقوله خبراء الآداب حول الأخطاء الشائعة لتقديم هدايا الكريسماس وكيفية تجنبها.

هدايا الكريسماس 5 أخطاء تجنبها بسرعة

الخطأ الأول: عدم مراعاة احتياجات السفر الخاصة بالمستلم

انتبه جيداً قبل اختيار هدايا الكريسماس، بحيث تلائم احتياجات السفر المتعلقة بالشخص الأخر، مثلا إذا كان الشخص الاخر سيأتي بالطائرة، الباص أو القطار. اذا كانت الهدية كبيرة أو ثقيلة أو تحتوي على مكونات دقيقة أو يحظر نقلها بالطائرة فأنت بذلك تضيع على الشخص الأخر فرحة تلقي الهدية أو تجبره على تغيير سفره أو تكلفه المال لدفع مصاريف الشحن.

هدايا الكريسماس 5 أخطاء تجنبها بسرعة

الخطأ الثاني: عدم اتباع قاعدة "لا هدايا"

قد يبدو الأمر محيرًا لأولئك الذين يحبون تقديم الهدايا وتلقيها ، لكن بعض الأشخاص يفضلون حقًا اتباع سياسة "لا الهدايا" عند الاستضافة. اذا طلب منك عدم احضار هدايا فمن الأفضل أن تحترم رغبات مضيفك. يمكنك تقديم بطاقة شكر إذا شعرت بالاحراج.

هدايا الكريسماس 5 أخطاء تجنبها بسرعة

الخطأ الثالث: تقديم الملابس كهدية

من الاخطاء الشائعة أيضاً تقديم الملابس كهدايا. تجنب تقديم الملابس كهدية إلا إذا كنت تعرف مقاس وذوق الشخص الأخر. قد يكون من المحرج بالنسبة له أن يطلب الإيصال لاستبدال الثياب إذا كان المقاس أو اللون غير مناسب. ومع ذلك ، هناك طرق أخرى لتقديم الثياب وهي عن طريق تقديم بطاقة الهدايا المدفوعة مسبقاً.

هدايا الكريسماس 5 أخطاء تجنبها بسرعة

الخطأ الرابع: عدم الالتزام بميزانيتك الخاصة

لا تشعر بأنك مضطر إلى إنفاق المزيد على هدية شخص ما بسبب المبلغ الذي ينفقه عليك، قم بتعيين سقف سعر محدد مسبقًا في وقت مبكر، حاول إجراء محادثة صادقة مع الاهل والأصدقاء واخبرهم بأن هناك سقفاً لميزانية الهدايا وهكذا لن يشعر أحد بعدم الارتياح عند فتح الهدايا. حاول شراء المواد الاستهلاكية للزملاء في العمل مثل الشوكولاتة أو شموع معطرة أو بطاقة هدايا، على سبيل المثال.

هدايا الكريسماس 5 أخطاء تجنبها بسرعة

الخطأ الخامس: عدم تغليف هديتك

حتى لو كنت تعرف بأن ورق الهدايا سيرمى عدم تغليف الهدية يسلب الفرح وعنصر المفاجأة عند تقديم الهدية. لذلك حاول تقديمها بطريقة جذابة ، لمنح المتلقي إحساسًا بالإثارة وتجعله يشعر بالتميز.

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