هدايا عيد الحب والفلانتين من مطبخك الحب شعور لطيف وجميل ومعدي، وهو شعور يستحق كل شخص تجربته، لما لا نحتفل بالحب مع أطفالنا وعائلاتنا بالحب والوصفات الشهية.

هدايا عيد الحب والفلانتين من مطبخك

بسكويت عيد الحب للأطفال

إذا كنت لا تريد صنع الكيك يمكنك صنع البسكويت، تعالوا نتعلم طريقة صنع بسكويت عيد الحب للأطفال مع حلوى M&M الملونة.

المكونات:

1 كوب زبدة

1 كوب سكر بني

½ كوب سكر أبيض

2 بيض

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

½ ملعقة صغيرة من صودا الخبز

2 1/3 كوب دقيق

½ ملعقة صغيرة ملح

1 كوب رقائق شوكولاتة

1 كوب حلوى M&M

الطريقة:

يسخن الفرن إلى درجة 350 درجة فهرنهايت. قم بتبطين طبق الفرن مقاس 9 × 13 بورق زبدة أو رشها برذاذ الطهي .

سخني الزبدة والسكر على نار متوسطة مع التقليب حتى تصبح ناعمة. اتركيه يبرد لمدة 5 دقائق .

أضيفي بيضة واحدة تلو الأخرى مع التقليب حتى تمتزج. أضيفي الفانيليا .

يُمزج الدقيق والملح وصودا الخبز والبيكنج بودر. يقلب مع خليط البيض. أضيفي ½ كمية من M & Ms و من رقائق الشوكولاتة .

يُنقل المزيج إلى طبق الفرن المُعدّة ويُسكب فوقه ما تبقى من M & M's ورقائق الشوكولاتة .

اخبزيها لمدة 25-30 دقيقة. اتركيه ليبرد ، ثم أخرجيه من المقلاة وقطعيه حسب الرغبة.

هدايا عيد الحب والفلانتين من مطبخك

فراولة مغطاة بالشوكولاتة

يعد طبق الفراولة المغطاة بالشوكولاتة أسهل وصفة للاحتفال بعيد الحب أو الفلانتين دون أن يكلفك الكثير من المال ! ايمكن استخدام الشوكولاتة البيضاء أو الداكنة أو مزيج للحصول على اشكال متنوعة!

المكونات:

1 رطل من الفراولة الطازجة الكاملة بدرجة حرارة الغرفة ، مغسولة ومجففة

150 جرام من ألواح الشوكولاتة الصلبة المختارة وليس رقائق الشوكولاتة

الطريقة:

اغسلي الفراولة جيداً واتركيها تجف تماماً .

حضري حمام مائي لاذابة الشوكولاتة.

كسري الشوكولاتة وضعيها في الجزء العلوي من القدر دون لمس الماء .

اتركي الماء يغلي على نار متوسطة ، ثم اخفضي درجة حرارة منخفضة وضعي فوقه وعاء بالشوكولاتة. قلّبي كثيرًا حتى تذوب وتصبح سلسة وتصل الشوكولاتة إلى 88-90 درجة فهرنهايت .

ارفعيها عن النار (أحب إبقاء الوعاء فوق القدر لإبقاء الشوكولاتة دافئة) واغمسي الفراولة بحذر. تخلصي برفق من الشوكولاتة الزائدة وضعيها على صينية خبز مبطنة بورق. زينيها بإضافات أو رقائق ملونة .

عندما تنتهي من تغطية الفراولة بالشوكولاتة ، ضعيها في الثلاجة لتتماسك تمامًا قبل التقديم .

ملاحظات:

اشطفي الفراولة تحت الماء البارد وجففيها جيدًا بالمناشف الورقية قبل غمسه. قطرات الماء يمكن أن تفسد الشوكولاتة . استخدمي الفراولة في درجة حرارة الغرفة . الحرارة المنخفضة البطيئة هي أفضل طريقة لإذابة الشوكولاتة ، تأكدي من أن الوعاء لا يلمس الماء. ضعي حبات الفراولة المغموسة على ورق زبدة أو ورق مشمع مبطن بورق الخبز . من الأفضل تخزين الفراولة المغطاة بالشوكولاتة في درجة حرارة الغرفة لهذا اليوم .

سوشي الفلانتين على شكل قلوب صغيرة

كب كيك عيد الحب بالفراولة الطازجة