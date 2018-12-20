أفخم 7 هدايا تهديها لزوجك الرياضي

البدلات الرياضية من أجمل الهدايا إذا كان زوجك رياضي

قد ترى الكثير من السيدات أن الهدية لا تؤثر على الرجل كما المرأة، ولكن هذا الاعتقاد خاطئ خاصة أن الزوج في حاجة إلى بعض المفاجآت بين الحين والآخر للتأكد من مدى حب إخلاص زوجته.

الساعة:

تعتبر الساعة اليدوية من أجمل الهدايا وأفخمها، لذلك لا تترددي في إختيار الوقت المناسب لمفاجئته بها.

الحذاء الرياضي:

لطالما أنفق زوجك الكثير من المال لإسعادك بهدايا باهظة، الآن حان الوقت للإنفاق المال على زوج من الأحذية الرياضية الأصلية فالأحذية المقلدة والرخيصة لن تكون في مستوى هداياه السابقة.

السماعات:

أثناء الركض في الفترات الصباحية زوجك في حاجة إلى سماعات جميلة تزيد في حماسه للركض لذلك إختاري سماعات جميلة تتماشى مع ألوان بدلاته الرياضية.

البدلات الرياضية:

من المؤكد أن ذوقك في الملابس بعيد كل البعد عن ذوق زوجك، فمن الصعب أن يتفق الرجل والمرأة على لباس واحد، استغلي هذه النقطة وفاجئيه ببدلة رياضية جديدة تغير إطلالته القديمة.

الحقيبة الرياضية:

من المؤكد أنك تشاهدين البرامج الرياضية في بعض الأحيان وتلاحظين جمال الحقائب الرياضية التي يحملها الرياضيون، فلا تترددي في إقتناء حقيبة كبيرة وجميلة تساعده على توضيب كل حاجياته بسهولة فأغلبية الرجال يعانون من مشكلة النظام والترتيب.

شاشة تلفاز:

بإمكانك اقتناء شاشة تلفاز لزوجك وتأكدي أنها ستنال إعجابه وسيستعملها لمتابعة جميع مقابلاته الرياضية.

التحضيرات:

بعد إختيارك للهدية المناسبة من الضروري أن تحظري المنزل وتعدي حفلة صغيرة لكليكما، فأكثر ما يشد الرجل هو الأهتمام والكلمات التي تسبق الهدية والسعادة التي تغمر عينيك بوجوده إلى جانبك.

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