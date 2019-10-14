هذه الأبراج ستتأثر بقمر ليلة الـ 13

يُطلق على قمر اليوم (13 أكتوبر) لقب القمر الصياد لأنه يتبع مباشرة قمر الحصاد الكامل. ولا شك أن القمر يؤثر علينا أكثر من مجرد التأثير على نمط نومنا. كن مستعدًا لتجربة المشاعر والإنجازات الكبيرة والمشاعر. سيحدث هذا عندما تقع الشمس في الميزان والقمر في برج بلوتو ، مما يمهد ليوم عاطفي. سيكون لديك إنجازات كبيرة في حياتك بما في ذلك العلاقات.

نظرًا لأن القمر المكتمل موجود في برج الحمل ، فستشعر بالقلق ويجب أن تكون مدركًا لذلك. كن صبوراً ، لا تتسرع في الاستنتاجات أثناء النزاعات. قمر برج الحمل هو وقت للرعاية الذاتية ولتأكيد نفسك في العلاقة. حان الوقت لتقول ما تقصد وتكن قوياً.

فيما يلي الابراج الثلاثة التي ستتأثر بقمر ليلة الـ 13 :

الحمل

الحمل ، هذا هو وقتك لأنه وقت اكتمال القمر. سوف يندفع قمر الليلة من داخلك مثل شعلة الثقة والوعي الذاتي. سوف تحقق أشياء جديدة وإمكاناتك ستتوسع. قد تترك خلفك نفسك السابقة وتحتضن شخصيتك الجديدة. كل ما حدث في الماضي ، سيكون في الماضي ولن يتحكم في مستقبلك. سيكون هذا القمر ضوءك الموجه، لذلك استفد منه إلى أقصى حد واحصل على ما كنت تبحث عنه.

الأسد

ايه الاسد ، هذا القمر سوف يدور في بيتك التاسع من المغامرة والإيمان. حان الوقت لتترك وراءك الطقوس والمعتقدات الرتيبة. لقد حان الوقت للسماح لنفسك بالنمو من خلال السماح لنفسك بالتغيير للأفضل. إنه أفضل وقت لك لتقول "نعم" للفرص التي ستغير الحياة. عرف نفسك على أشخاص جدد ، واذهب في رحلة عشوائية ، لأنك لا تعرف ما الذي يخبئه لك هذا القمر.

القوس

ايه القوس، انه موسم العشق السنوي. القمر المكتمل الذي سيمر في البيت الخامس هو قمر المرح والمتعة، والذي سيغرقك بالالهام. اترك لنفسك العنان لتكون مبتكراً ولتتحدث ولتختبر أشياء جديدة دون قمع اطلب من الناقد اللاذع داخلك أن يصمت واترك لنفسك العنان. استمتع بالعالم كما لو كنت طفلا صغيرا.