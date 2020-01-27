هذه الأسباب غير المتوقعة يمكن أن تؤذي قلبك

القلب هو واحد من أكثر الأعضاء حيوية وبالتالي نحاول جميعًا الحفاظ عليه بصحة جيدة قدر الإمكان. نعلم جميعًا أن تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة والابتعاد عن التدخين والشرب بنهم يمكن أن يفعل العجائب لصحة القلب. ولكن بنفس الوقت هناك العديد من العادات اليومية الأخرى مثل مشاهدة التلفزيون لساعات طويلة، التي يمكن ان تؤذي قلبك. تعرف على بقية هذه العادات:

مشاهدة التلفزيون

قد يؤدي الجلوس لساعات طويلة امام التلفزيون أو الهاتف إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية. ذلك لأن قلة الحركة يمكن أن تؤثر سلبًا على مستويات الدهون والسكر في جسمك.

ماذا يمكنك ان تفعل

إذا كان لديك وظيفة مكتبية، فيجب ان تقوم كل ساعة بالمشي لمدة 15 دقيقة للحفاظ على الدورة الدموية.

الشخير

هل أنت تشخر أو لديك شخص آخر في المنزل يشخر؟ هذه العادة ليست مزعجة للآخرين ولكن يمكن أن تكون أيضًا علامة على توقف التنفس أثناء النوم ، المرتبط بارتفاع ضغط الدم وفشل القلب والسكتة الدماغية وعدم انتظام ضربات القلب.

ماذا يمكنك ان تفعل

ابحث عن علاجات يمكن أن تساعدك على تحسين هذه الحالة.

التنظيف بالخيط

قد تفاجأ بمعرفة أن أمراض اللثة وأمراض القلب مرتبطة بشدة. يمكن أن تدخل البكتيريا المسؤولة عن أمراض اللثة إلى مجرى الدم وتسبب الالتهابات.

ماذا يمكنك ان تفعل

لا تنسى استخدام خيط الأسنان يوميًا وزيارة طبيب الأسنان بانتظام.

لا تتناول الفواكه والخضروات

وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون خمس حصص من الفواكه والخضروات يوميًا لديهم خطر أقل بنسبة 20 في المائة من الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون ثلاث حصص من الفواكه والخضروات يوميًا أو أقل.

ماذا يمكنك ان تفعل

اهدف للحصول على خمس حصص على الأقل ، إن لم يكن أكثر ، من الفواكه والخضروات كل يوم.