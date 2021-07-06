هذه الأشياء تجنبي ارتداءها على متن الطائرة

وفقاً لنصائح مضيفين الطيران من أجل سفر آمن ومريح، هناك قواعد أساسية في الملابس يجب على المسافرين اتباعها حتى يحافظوا على صحتهم وسلامتهم أثناء وجودهم على متن الطائرة.

اتبعي هذه النصائح الهامة الخاصة بملابسك عند التواجد على الطائرة:

الملابس الضيقة:

تجنبي ارتداء الملابس الضيقة، لأن الجلوس في الملابس الضيقة طوال فترة الرحلة من الممكن أن يتسبب في حدوث تجلطات في الأوعية الدموية وذلك لأن أجسام المسافرين على متن الطائرات تنتفخ عند الوصول لارتفاع 24 ألف قدم.

العدسات اللاصقة:

يؤدي الوجود على ارتفاعات عالية لإنخفاض مستوى الرطوبة ويصبح الهواء أكثر جفافاً فيؤثر على صحة العيون ويصبح أكثرضرراً على من يرتدون العدسات اللاصقة لذلك يجب إرتداء النظارات الطبية بدلاً من العدسات.

المواد القابلة للإشتعال:

تجنبي ارتداء الملابس المصنوعة من خامات قابلة للاشتعال مثل القطن والكتان و الأقمشة الخفيفة لذلك يفضل ارتداء الأقمشة السميكة لأنها الأكثر اماناً في حالة نشوب حريق.

الكعب العالِ:

من المفضل الابتعاد عن الكعب عالي عن الذهاب للمطار لأنه في حالة الطوارئ أو التأخر عن الرحلة لن تستطيعين التحرك بسهولة وعلى متن الطائرة ونتيجة لإنتفاخ الجسم وزيادة حجمه تصبح أحذية الكعب العالي غير مريحة لذلك من الأفضل ارتداء أحذية مريحة وواسعة.

الملابس غير المريحة:

إذا كنتِ ترتدين السلوبيت أو الجمبسوت وأردتِ الذهاب للحمام فإن الأمر سيكون شاقاً وغير مريحاً كما أنها غير مريحة عن الجلوس طوال فترة الرحلة.

العطور:

لا تضعي الكثير من العطور عند الصعود على متن الطائرة لأن توزيع الهواء مع النوافذ المغلقة سيجعل الروائح تنتشر بسرعة وتضر الأشخاص المصابين بالحساسية.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

مرض الحزام الناري: تعريفه، أعراضه، مضاعفاته، علاجه!

طبيب البوابة: أنظمة ريجيم يجب ألا تفكر في اتباعها أبدًا