هذه الأطعمة الثلاثة تمنع الأزمات القلبية!

عندما يتعلق الأمر بصحة القلب ، يعتقد الكثير من الناس أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أمر كاف. نتيجة لذلك ، لا يتم إعطاء أهمية كافية لتناول الطعام بشكل صحيح واستهلاك المواد الغذائية الصحية للقلب. من المهم أن تفهم أن نظامك الغذائي يلعب دورًا رئيسيًا في إدارة صحة القلب ، ولهذا السبب يجب عليك إضافة بعض الأطعمة الخارقة له.

في حين أن بعض الأشخاص قد يعانون من إزعاج خفيف وألم في صدرهم وذراعهم اليسرى ، قبل الإصابة بنوبة قلبية كاملة ، ولكن قد لا يصاب الجميع بهذه الأعراض الكلاسيكية. لهذا السبب من المهم إضافة هذه الأطعمة الخارقة الثلاثة إلى نظامك الغذائي اليومي لضمان الحفاظ على قلبك بصحة جيدة وتقليل خطر الإصابة بالنوبة القلبية.

البيض

بالإضافة إلى كونه غنياً بالبروتين ، البيض جيد لصحة قلبك. وفقا لبحث نشر في مجلة القلب ، ارتبط استهلاك البيض اليومي بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وخلصت نتائج الدراسة إلى أن تناول أقل من 1 بيضة يوميًا ارتبط بشكل كبير بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

التوت

لا يقتصر الأمر على التوت فقط لإضافة إضافة لذيذة لعصيرك اليومي ، ولكنها أيضًا جيدة جدًا لقلبك. إذا كان عليك الاختيار ، فاختر التوت الأزرق. وفقا لدراسة ، تناول التوت الأزرق يوميا حوالي 1 كوب (150 غرام) يساعد على تحسين وظائف الأوعية الدموية. هذا لأنه غني بالأنثوسيانين ، وهو مضاد للأكسدة يساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

السبانخ

يجب ان لا تقلل من قوة هذا الخضار الورقي الخارق عندما يتعلق الامر بالاهتمام بصحتك. لطالما سمعنا ان السبانخ مفيد للبصر، ولكن لا يعرف العديد من الناس قيمة السبانخ بالنسبة للقلب. فالسبانخ ليس غني بفيتامين ك ولكنه غني بالمغذيات. هذه المغذيات مفيدة للشرايين ويقلل ضغط الدم.