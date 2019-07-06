هذه الأطعمة الطبيعية تقاوم "جرثومة المعدة"

أثبتت الأبحاث الطبية أن بكتيريا (جرثومة المعدة) تتسبب في القرحة الهضمية، والتهاب المعدة وأوجاع عديدة مزمنة، ومما هو جدير بالذكر أن هذه البكتيريا معدية، ,تنتقل بسهولة بين الأشخاص. (وجرثومة المعدة) هي عبارة عن بكتيريا تتواجد في العصارة الحمضية الموجودة في المعدة، وتكون سببا في إحداث الكثير من الالتهابات والتقرحات في جدار المعدة، وتعمل على زيادة حموضة المعدة، مما يتسبب في إحداث آلام حادة فيها.

يوصي خبراء الغذاء في العالم، باتباع نظام غذائي مناسب، ويوصون بتناول مواد غذائية معينة من أبرزها:

1-الملفوف (الكرنب)

تناول الملفوف يساعد في محاربة بكتيريا جرثومة المعدة، ويمكن للملفوف أن يؤدي إلى انتفاخ البطن لذلك يُنصح باستهلاك كميات قليلة منه في البداية لمعرفة مدى تأثيره على المعدة. ويمكن تحضيره كسلطة على شكل قطع صغيرة مع قليل من الخل والليمون أو استهلاكه كعصير طازج مع قليل من الماء.

2-البروكلي (القرنبيط الأخضر)

يحتوي البروكلي(الزهرة الخضراء) على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى الألياف ومواد إضافية تُعرف (بمركبات الفايتو) تساعد على محاربة الكثير من الأمراض. وأشارت العديد من الدراسات الطبية إلى أن استهلاك البروكلي، يقاوم بكتيريا جرثومة المعدة. ويحتوي البروكلي أيضا على مواد كبريتية تقي من التعرض لسرطان المعدة. ولكن يتسبب تناول البروكلي في انتفاخ البطن لذلك يمكن طهيه بالبخار وتقديمه مع قليل من الكمون والزنجبيل.

3-الزنجبيل

له العديد من الفوائد الصحية في عملية الهضم. لذا يُنصح بتناول الزنجبيل لعلاج الحرقة والدوخة والغثيان والآلام الحادة في المعدة، ويُعتبر الزنجبيل بمثابة المضاد الحيوي الطبيعي، الذي يمكن أن يعطي مفعولا أكيدا في مكافحة جرثومة المعدة.

4-الكركم

فوائد الكركم الصحية كثيرة، حيث يحتوي على مركب (الكوركومين) وله فوائد عديدة في قتل البكتيريا وتقوية الجهاز المناعي للجسم، مما يجعله يتمتع بمكانة طبية هامة. ويساعد الكركم على التخلص من اضطرابات المعدة، ويُسهل عملية الهضم وهو علاج للغثيان والقيء وانتفاخ البطن، ويحفز الكركم المعدة على إنتاج السّائل الحمضي، وفي الوقت نفسه يحمي الغشاء المخاطي المبطن للمعدة، ويقاوم بكتيريا جرثومة المعدة. ويجب عدم الاسراف في استخدامه ككل الأعشاب الطبية والطبيعية.

5- الجزر

يحتوي على فيتامين( أ ) والبيتاكاروتين، وهي مواد غذائية تعالج المعدة، ويمكن شرب عصير الجزر وهو مفيد جدا في حالة قرحة المعدة. كما يعمل الجزر على زيادة مناعة الجسم وتقوية جدران المعدة.

6- أعشاب أخرى(مضادات حيوية طبيعية)

يوصي خبراء الصحة والغذاء بضرورة استهلاك المواد الغذائية التي تحتوي على المضادات الحيوية. ومن بين هذه المواد الثوم والبصل والزنجبيل والزعتر وإكليل الجبل والنعناع والعسل.

7- أطعمة البروبيوتك

الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك (أطعمة طبيعية غذائية من البكتيريا الحية أو الخمائر) وبكتيريا حمض اللبنيك، مفيدة لمحاربة بكتيريا جرثومة المعدة، مثل الروب(الزبادي) العادي واليوناني، واللبن الرائب.

نصائح طبية

- وينصح الخبراء الأشخاص المصابين ببكتيريا جرثومة المعدة، بتجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر والطحين المكرر والأرز، وينصحون بتناول الفواكه والخضروات الطازجة.

-عدم تناول الأطعمة الحريفة والشطة الحارة والتوابل والبهارات التي تعمل على إثارة جدار المعدة، وينصح العلماء والأطباء بالإكثار من شرب الماء.