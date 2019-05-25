هذه الأطعمة تحارب ضغط الدم المرتفع

أصبح ضغط الدم المرتفع مؤشرًا رئيسيًا للإصابة بالعديد من أمراض العصر الحديث، مثل الأزمات القلبية والسكتة الدماغية، والجلطات القلبية، وغيرها من الأمراض الخطيرة، ولكي نحافظ على صحتنا من مرض ضغط الدم المرتفع، ينبغي إتباع عدة أساليب، مثل الإبتعاد عن التدخين، إتباع نظام غذائي صحي وانتقاء المأكولات والأطعمة التي نتناولها و السيطرة على وزن الجسم. وهناك عدة أطعمة يجب وضعها في النظام الغذائي، للحفاظ على صحة الجسم، والسيطرة أيضًا على معدل ضغط الدم

الثوم و القرنفل

يساعدان في تنشيط الدورة الدموية، وتخليص جدران الأوعية الدموية من الدهون والشحوم العالقة بها، وهما مفيدان بشكل كبير، في مساعدة الجسم في سيطرته على إرتفاع ضغط الدم، وقد أظهرت أبحاث طبية أن تناول فص طازج من الثوم، وحبة قرنفل يوميا لمدة إثني عشر أسبوعاً، يساهم في خفض ضغط الدم، كما أنه يساهم في خفض نسبة الكوليسترول.

الجزر

يتميز بإحتوائه على نسبة عالية من مادة البوتاسيوم، والتي تعمل بشكل فعال في منع إرتفاع ضغط الدم، كما أن شرب عصير الجزر يجعل ضغط الدم في معدله الطبيعي، حيث ينظم ضربات القلب ولهدور كبير في الحفاظ على وظائف الكلى.

الموز

يقوم الموز بتعزيز طاقة الجسم، ويساهم في منع أمراض القلب، حيث يحتوي على نسبة عالية من المغنسيوم، الذي يساعد في منع الاكتئاب، وضبط المِزاج العام، مما يساعد في منع ضغط الدم من الإرتفاع.

الكرفس

يساهم بشكل كبير في خفض ضغط الدم عندما يرتفع عن معدله الطبيعي، وقد أثبتت التجارب أن تناول أربع سيقان من الكرفس في اليوم الواحد، قد يقلل من إرتفاع ضغط الدم، كما أنه يحتوي على مركبات الصوديوم، التي تؤثر إيجابياً في صحة الإنسان.

البطاطا

البطاطا غنية بالألياف والبوتاسيوم حيث يساهم البوتاسيوم في خفض ضغط الدم، لكن ينبغي تناولها مسلوقة أو مشوية، وليست مقلية، حيث تعمل عملية القلي على فقدان الكثير من فوائدها.

الشوكولاتة الداكنة

تحتوي على مادة الفلافانول، وهي مادة غذائية مفيدة، ويمكن تناولها بكميات قليلة، حيث تساعد في خفض ضغط الدم، والحفاظ على صحة الإنسان بشكل كلي، و يجب الحرص على إختيار الشوكولاتة الداكنة، التي تحتوي على نسبة تصل إلى ستين أو سبعين بالمائة من الكاكاو، وقليلة الدهون والسكريات في نفس الوقت، حتى لا تتسبب في أضرار كثيرة بالجسم.

الخضروات الورقية

تساعد على تنشيط الأوعية الدموية ، وخفض ضغط الدم ، فهي غنية في نسبة الأملاح المعدنية والفيتامينات، مثل البوتاسيوم ، وحمض الفوليك الذي يساعد في الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة كبيرة، كما تساعد على تنشيط عمل الأمعاء لطرد السموم، وتنظيف الجسم، مما يؤثر بشكل إيجابي على معدل ضغط الدم.