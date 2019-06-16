هذه الأطعمة تساعد على التخلص من الصداع المزمن

هناك الكثير من العلاجات الطبيعية التي يمكن ممارستها للتخلص من أعراض الصداع المزمن مثل :

اليوغا حيث أنها من الرياضات التي تخفف من الصداع المزمن والام الرأس بشكل عام.

تدليك منطقة الرأس بلطف حيث أن ذلك يعمل على تنشط الدورة الدموية في الدماغ والتخلص من الصداع

استنشاق بعض الروائح التي تحتوي على بعض الزيوت العلاجية الطبيعية مثل زيت الافندر أو النعناع.

هناك مجموعة من الأطعمة التي يمكنك تناولها للتخلص من الصداع المزمن منها:

خل التفاح

حيث يعمل خل التفاح على علاج الصداع المزمن حيث أنه يحتوي على المغنيسيوم والفسفور والكبريت وكل هذه المواد تعالج جميع أنواع الصداع.

الفلفل الأحمر

حيث يعمل الفلفل الأحمر على تسكين ألام الرأس المزمنة لإحتوائة على مادة الكابسين التي تعمل على خفض نسبة الألم.

الزنجبيل

حيث يمكنك تناول كوباً من الزنجبيل المغلي والذي من شأنه التخلص من الصداع النصفي وله نفس تأثير الإسبرين الطبي.

زيت الكافور

حيث أن زيت الكافور من الزيوت الفعالة جداً لمكافحة الألام حيث يتم تدليك الرأس والجبهة التي تعاني من الصداع بقليل من زيت الكافور للتخلص من الصداع حيث أنه يحتوي على مضادات للإلتهابات.

القرفة

حيث يتم استخدام القرفة المطحونة مع قليل من الماء لتكوين عجين ويتم فردها على الجبهة لمدة نصف ساعة للتخلص من الصداع.