هذه الأطعمة تساعد على خفض دهون البطن



تتكون الدهون في المنطقة السفلى من الجسم وتحديدًا في البطن والفخذين والأرداف بسبب الجلوس لفترات طويلة حسب طبيعة العمل فضلًا عن تناول الكثير من السكريات والدهون التي تجد أماكن تجمعها في تلك المنطقة خاصة عند النساء أكثر من الرجل الذي ربما تتركز الدهون لديه في البطن أكثر.

وتعتبر مشكلة تراكم دهون البطن من المشاكل الشائعة جداً بين النساء والرجال على حداً سواء، وهي من المشاكل التي من الممكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة مثل السكر وأمراض القلب، ارتفاع مستويات الكوليسترول، اضطرابات النوم وبعض انواع السرطانات.

أما عن أهم الطرق لمحاربة الدهون في منطقة البطن فهي ممارسة المشي والتمارين الرياضية واتباع نظام غذائي صحي، بالاضافة الى تناول بعض الأطعمة المفيدة:

الحمضيات. تناولي البرتقال والجريب فروت والليمون والكيوي سواء في صورة فاكهة أو عصائر فهذه من أكثر الأطعمة التي تحرق الدهون وتزيد من معدلات التمثيل الغذائي للجسم الزنجبيل تناوليه في صورة مشروبات دافئة أو ابشريه مع الأطعمة المختلفة سواء السلاطة أو غيرها أو أضيفيه شريحة منه مع عصائر الموالح وهذا لو كان طازجًا أو مطحونًا.

الشوفان من الحبوب الغنية بالبروتين والألياف، والتي تحتوي على الفيتامينات والمعادن التي تساعد على حرق السعرات الحرارية والدهون في منطقة البطن، الألياف تساعد على رفع مستويات الطاقة وخفض مستويات الكوليسترول، ويعمل الشوفان أيضاً على توازن مستويات الجلوكوز في الدم، وبالتالي تقليل الإحساس بالجوع، يُنصح بتناول الشوفان في صورته الطبيعية، ويفضل عدم إضافة أي نوع من السكر والنكهات.

منتجات الألبان قد تضطرين لتقليل استهلاكك من منتجات الألبان إذا كنتِ تتبعين حمية غذائية لتقليل كميات الدهون، لكن وجد أن منتجات الألبان قليلة الدسم قد تساعد بشكل كبير في حرق الدهون في منطقة البطن بحوالي 50%، وتساعد أيضاً في تقليل تراكم الدهون في منطقة البطن، لذا من المهم أن يتضمن النظام الغذائي اليومي على منتجات الألبان، ولكن ابتعدي عن الأنواع المضاف لها إضافات كالسكر.

البيض. هناك الكثير من الجدل حول البيض وما إذا كان طعام صحي أو غير صحي للأشخاص اللذين يعانون من ارتفاع مستوى الكوليسترول، لكن المفاجأة هي أن البيض يساهم في خفض مستويات الدهون في منطقة البطن، حيث يحتوي على نسبة كبيرة من الحديد وفيتامين «B12»، والذي يرفع من مستويات التمثيل الغذائي، ويحفز الجسم على حرق دهون البطن.

الشعير. من النباتات التي تحتوي على نسب كبيرة من الألياف، وينصح بأن يضاف الشعير إلى الأطعمة لتقليل أخطار الإصابة بالسكر وأمراض القلب، وزيادة حرق الدهون.

الفول والبقول. بشكل عام تساعد على خفض مستويات الكوليسترول، استقرار معدلات الجلوكوز، ومنع تراكم الدهون حول البطن، وهي تحتوي على نسب كبيرة من الألياف، وهي خالية من الدهون، وتساعد بشكل كبير في حرق الدهون في منطقة البطن.

