هذه الأطعمة تقاوم الجوع وتسد الشهية

هل تعلم بأن هنالك أطعمة سريعة الهضم وهنالك اطعمة بطيئة الهضم تعالوا لنتعرف على أفضل الأطعمة التي يمكنك التعويل عليها عند الشعر بالجوع والاستفادة منها في شهر رمضان

1. الطماطم

بالإضافة إلى مذاقها الحامض المميز والذي يحبذه الكثير من الناس، تتميز الطماطم أيضا بفوائدها الغذائية والصحية العديدة، ومن ضمنها نذكر خاصةً قدرتها العالية على كبح الشعور بالجوع لوقت طويل، وذلك بفضل ثرائها بنسبة عالية من الألياف النباتية المعززة للشبع، هذا بالإضافة إلى احتوائها على نسبة قليلة من السعرات الحرارية، مميزات جعلت العديد من الأخصائيين يصنفونها على كونها الخيار المثالي لكل الساعين إلى اتباع نظام غذائي يهدف إلى حرق الدهون المخزنة في الجسم والتخلص منها بشكل نهائي. ولكن ومع كل ذلك، نلفت انتباهك عزيزتي إلى مغبة الإفراط في تناول الطماطم، إذ أنها تحتوي على نسبة عالية من الأملاح المعدنية التي من شأنها أن تضر بصحة الجسم في حال كان هذا الأخير يحتوي على الكثير منها.

2. السلمون

كنا قد أشرنا في أكثر من مناسبة سابقة إلى تلك التركيبة الرائعة من المكونات التي تتميز بها أسماك السلمون، ومن أهمها الأحماض الدهنية الأساسية، والتي تعد وكما يشير إلى ذلك اسمها، من الأساسيات التي يحتاج إليها الجسم من أجل ممارسة نشاطاته المختلفة والمحافظة على قوته خاصةً عند اتباع أي صنف من أصناف الريجيم التي تهدف إلى التخلص من دهون الجسم المتراكمة. وحتى يتسنى لك الحصول على أقصى درجات الاستفادة من تلك الأحماض، يؤكد أخصائيو التغذية على ضرورة تناول سمك السردين بمعدل مرتين في الأسبوع. جربي ذلك لفترة قصيرة عزيزتي، ولاحظي بنفسك كيف ستحصلين على الجسم المثالي والرشيق الذي طالما حلمت به، من دون أي تعب أو عناء.

3. الليمون

أنت تعلمين طبعا عزيزتي بأن الليمون من الأطعمة الغنية بالفيتامينات وبالمعادن الضرورية التي يحتاج إليها الجسم، خاصةً منها فيتامين C الذي يعتبر أحد أهم وأبرز مضادات الأكسدة، وهي مواد تعرف بقدرتها على التخسيس ومقاومة مشكلات السمنة وتراكم الدهون والسموم الضارة داخل الجسم. وليس هذا فحسب، إذ كشفت الدراسات العلمية أن الليمون يعمل أيضا على التسريع في عملية الهضم وتنشيط أنزيمات الكبد، إلى جانب فعاليته في تثبيت نسبة السكر في الدم، وهو ما يجعل منه خيارا مثاليا في حالات الريجيم وعند البحث عن أنظمة غذائية تعمل على خسارة الوزن وحرق الدهون والتخلص منها.