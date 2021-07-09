هذه الأطعمة لا يجب غسلها أبداً.. تعرف عليها

من المعتاد أننا نقوم بغسل الطعام قبل تناوله وبعض الأحيان قبل طهيه ظناً منا أن ذلك سيحمينا من الإصابة بالأمراض لأن غسيل الأطعمة يزيل البكتيريا والميكروبات العالقة بها ولكن هذا الإعتقاد الشائع لا يتوافق مع العديد من المأكولات؛ هناك عدة انواع من الأطعمة يؤدي غسيلها لإنتشار الجراثيم والميكروبات بشكل كبير.

لذلك نقدم تالياً أشهر الأطعمة التي يجب علينا عدم غسلها ابداً:

الدجاج:

من الشائع لدى الجميع هو غسل الدجاج النئ قبل طهيه وذلك لضمان خلوه من البكتيريا الموجودة به وهو ما نفته وزارة الزراعة في الولايات المتحدة الأميركية حيث أكد تقرير صادر عنها أن البكتيريا الموجودة في الدجاج يتم القضاء عليها أثناء الطهي وليس بالغسيل وأكدت دراسة حديثة أن 60% من الأشخاص المعتادين غسل الدجاج ينقلون البكتيريا من حوض الغسيل لبقية المأكولات التي يتناولوها.

البيض:

قبل أن يصل البيض ليديك من خلال المحلات التجارية يقوم التجار بتنظيفه بطريقة أمنة حتى لا تدخل البكتيريا الصغيرة بداخله ولكن عندم يقوم المستهلكين بغسله يسمحون بدخول البكتيريا والجراثيم لداخل البيضة لذلك الأفضل و الإحتفاظ بالبيض نئ في الثلاجة والطهي منه حسب الحاجة دون غسله.

اللحوم الحمراء:

عند غسيل اللحوم الحمراء تخرج البكتيريا لحوض الغسيل وتلوثه وتنقلها لجسمك وبقية طعامك والغسيل ايضاً لا يضمن التخلص من جميع أنواع البكتيريا العالقة بداخل اللحوم، لذلك الطريقة المثلي للتخلص من الجراثيم والميكروبات العالقة في اللحوم الحمراء هي طهيها عند درجة حرارة لا تقل عن 145 درجة.

المشروم:

لا يتم غسيل المشروم لأنه يمتص المياه كالأسفنجة ويظل محتفظاً بالبكتيريا والميكروبات لذلك الطريقة المثلى لتنظيف المشروم أو عيش الغراب هو وضعه داخل منشفة مبللة.

السمك:

مثله كاللحوم الحمراء غسله يؤدي لإنتشار البكتيريا والجراثيم في حوض الغسيل ومن ثم انتقالها لك وللطعام لذلك الوسيلة الأمنة هو طهيها مباشرة ما عدا بلح البحر والمحار فهم يحتاجون للغسل للتخلص من بقايا الرمال العالقة بهم وبعدها يتم طهيهم.

الأفوكادو:

يتم تقشير ثمرة الأفوكادو قبل إستخدامه في الطهي لذلك لا يوجد فائدة أو هدف من غسلها قبل التقطيع ونزع القشرة عنها لأن الغسيل لن يخلصك من الميكروبات التي تحملها بل ستنقلها من القشرة إلى الثمرة نفسها.

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