هذه الأمراض التي يسببها المكيف البارد على الجسم

مكيف الهواء يؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض مثل الصداع، آلام الجسم، أمراض الجهاز التنفسي وغيرها، ولذلك يجب الإنتباه عند إستخدامه لتفادي هذه المشكلات الصحية.

المكيف البارد له مخاطر على الصحة، فهواءها البارد جاف يجفف الأغشية المخاطية بسهولة، ما يسهل دخول الفيروسات والبكتريا على الجسم سريعًا، إضافة إلى تأثيرها على الدورة الدموية، ومن أكثر الأمراض التي يسببها المكيف البارد على الجسم:

1- الصداع:

يتسبب التعرض المستمر للمكيف في المنزل، للاصابة بالصداع خاصة في حال كانت المدة طويلة.

2- زيادة الالتهابات:

يمكن ان يزيد المكيف من حدة الالتهابات في الجسم خاصة التهاب الحلق واللوزتين ونزلات البرد، كما يمكن ان يؤدي للاصابة بالتهابات المسالك البولية، وبشكل عام يعتبر المكيف مطراً بالصحة خاصة عند قضاء وقت طويل في اماكن مكيفة وباردة.

3- جفاف الجلد:

من الاثار السلبية للتعرض للمكيف في المنزل هو جفاف الجلد وما يرافقه احياناً من حكة قوية.

4- الأمراض المزمنة:

يزيد المكيف من حدة بعض الامراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم والتهاب المفاصل والتهاب الاعصاب، كما يفاقم المكيف من صعوبة التحكم في الالام الناجمة عن هذه الامراض.

5- التكيف مع درجات الحرارة:

النوم او الجلوس لوقت طويل في مكان مكيف يجعل الجسم غير قارد على التكيف مع درجات الحرارة، وبالتالي يصبح الانتقال من بيئة باردة الى اخرى ساخنة امراً خطيراً قد يؤدي الى الوفاة في بعض الاحيان.

6- التلوث الضوضائي:

من اكثر المشاكل المترافقة مع تشغيل المكيف لوقت طويل في المنزل او العمل، كون صوت المكيف يمكن ان يسبب التلوث الضوضاي ما يؤثر على مزاج وانتاجية الشخص فضلاً عن زيادة اضطرابات النوم احياناً.

7- أوجاع المفاصل والتيبس:

هما من سمات التعرض الدائم للمكيف، كونه يزيد من آلام الرقبة والظهر، خاصة في حالة الخروج من مكان بارد لآخر حار ما يؤدي لتقلص الألياف العضلية والشعور بالالم في الرقبة والظهر. كما يزيد المكيف من تيبس المفاصل لتأثر الغضاريف باختلاف درجات الحرارة.

8- الكسل والخمول:

يؤدي التعرض للمكيف لوقت طويل لزيادة الشعور بالكسل والخمول، ما يجعل المرء غير قادر على القيام بالانشطة اليومية المطلوبة منه.

9- مشاكل العين:

يحمل المكيف الضرر الكبير لصحة العينين، كون الهواء الجاف الذي يصدر منه يعمل على جفاف العين وزيادة تهيج العين والحكة، كما يمكن ان يزيد المكيف من مشاكل التهاب الملتحمة والتهاب الجفن في العين.

10-أمراض الجهاز التنفسي:

شكل المكيف مكاناً مناسباً لتجمع الغبار والعفونة والجراثيم والبكتيريا، وتزداد المسألة حدة في حال عدم تنظيف المكيف بصورة دورية، ما ينجم عنه الاصابة ببعض امراض الجهاز التنفسي ومنها صعوبة التنفس والربو والحساسية.

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