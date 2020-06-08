فوائد ركوب الدراجة الهوائية

ركوب الدراجة الهوائية من أكثر الرياضات متعة للأشخاص من جميع الأعمار وتعتبر من الهوايات التي يحب البعض ممارستها، لكن ما لا تعرفينه أن فوائدها لا تقتصر على التسلية فقط او كنشاط ممتع، بل لها فوائد تثير الإعجاب في اللياقة والمرونة والتخلص من الكرش أيضاً.

ركوب الدراجات يحرق السعرات الحرارية في الجسم بصورةٍ سريعة ويُذيب الدهون المتراكمة في المناطق المختلفة في الجسم، لا سيما مُحيط الخصر، والبطن، والساقين، وكلما زاد عدد المرات التي يستطيع الشخص ركوب الدراجة فيها، فسوف يزيد معدل حرق السعرات الحرارية والدهون.

يمتاز ركوب الدراجة الهوائية بكونه نشاطاً بدنياً سهلاً يمكن القيام به و إدراجه ضمن مهام الحياة اليومية، حيث يبدأ الجسم الإستفادة من فوائد ركوب الدراجة ولو لعشر دقائق فقط يومياً على أن تزداد بطبيعة الحال فعالية الدراجة الهوائية بدءًا من ممارستها لمدة نصف ساعة وأكثر.

1- تعزيز صحة القلب و الوقاية من الأمراض المزمنة

صنّفت ركوب الدراجات الهوائية واحدة من أفضل خمسة أنواع من التمرينات الهوائية، والتي تضم السباحة، و الركض، والمشي، والرقص، واستخدام الأجهزة الرياضية الهوائية، وذلك لكون الدراجة الهوائية تساعد على تعزيز صحة القلب، والعضلات، والوقاية من الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم و ارتفاع الكوليسترول.

2- فوائد ركوب الدراجة للتخلص من الكرش

بما أن ركوب الدراجة الهوائية يحتاج إلى بذل الجهد والطاقة أثناء قيادتها، تساهم بالتالي بحرق السعرات الحرارية والدهون الموجودة في الجسم، وتنحيف الخصر والتخلص من الكرش وظهور البطن.

ولا تعمل الدراجة الهوائية فقط على شد عضلات الفخذين و الساق، بل تساعد على شدّ الجسم بالكامل و تستهدف عضلات اليدين والبطن أيضاً.

وهكذا تساهم الدراجة الهوائية على تقليل الوزن الزائد، وعلاج آلام المفاصل ووإمدادك بالحيوية والنشاط المطلوبان لتعزيز طاقة الجسم خصوصاً إذا ثابرت يومياً على ممارسة هذا النشاط.

ومع ممارسة رياضة ركوب الدراجة الهوائية ستتخلصين من الشعور بالقلق والتوتر، من خلال رفع معدلات تدفّق وصول الدم إلى الدماغ وتحسين القدرة على التنفس بشكل صحيح.

ولكن لركوب الدراجة الهوائية، بعض النصائح و التدابير الواجب إتباعها، أهمها إرتداء خوذة لحماية الرأس من أي إصابة محتملة أو سقوط، التأكد من سلامة الدواسات وتنظيف سلاسل الإطارات، والتأكد من ركوب الدراجة الهوائية بشكل صحيح ومتوافق مع شكل الجسم.



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