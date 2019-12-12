هذه السلطة ستساعدك على خسارة 5 - 9 كيلو بالإسبوع

سلطة مميزة ستساعدك على خسارة الوزن واذاابة الدهون بفعالية السر في الفجل والتفاح

المكونات:

2 ثمرة تفاح اخضر مقطع رقيق

فجل احمر صغير شرائح (العدد حسب الرغبة)

فص ثوم مفروم ناعم

نصف باقة بقدونس مفرومة ناعم

5 سيقان كرفس مقطعة

1 رأس بصل احمر مفروم ويمكن إستبداله ببصل أخضر

3 حبات خيار مقطعة

يمكن إضافة خل التفاح لإعطاء طعم مختلف للسلطة

الطريقة :

- إخلطي كل الخضراوات المقطعة وضعيهم في صحن كبير.

- تناولي من هذه السلطة ما يروق لكِ قبل كل وجبة بنصف ساعة، وبعد الوجبة تناولي كوب من عصير الليمون بدون إضافات.

- وجبة الغداء يجب أن تكون شريحة من صدر الدجاج المسلوق او المشوي مع السمك بالفرن بدون إضافات او السمك المشوي. أما الفطار والعشاء يجب ان تكون قطعة من الخبز مع قطعتين فقط من الجبن القريش.