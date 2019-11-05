هذه الشراب السحري يساعد على التخلص من آلام المفاصل

هل تعاني من اوجاع المفاصل؟ ربما تكون قد عانيت من هذا الإحساس غير المرغوب فيه في مرحلة ما من حياتك. إذا كان ذلك بسبب بعض التمرينات المكثفة أو بسبب نوع من الضغط ، فإن آلام المفاصل قد يصبح سيئة للغاية. حتى الجلوس طوال اليوم في العمل يمكن أن يجعل مفاصلك تؤلمك. يحد ألم المفاصل من حركة الشخص وليس من السهل التخلص منه.

في محاولة لتخفيف الالم ، يلجأ الكثير من الناس إلى العلاجات المنزلية. من تدليك المنطقة المصابة بالزيت إلى العلاج بالكمادات الساخنة والباردة. ولكن هناك أيضًا طريقة بسيطة للتخلص من هذه المشكلة غير السارة. تناول كوب من هذا العصير!

الشراب السحري:

عصير الكرز واللوز

وصفة عصير الكرز واللوز:

المكونات:

1 كوب زبادي

½ كوب الكرز

½ كوب لاذع عصير الكرز

2 ملعقة كبيرة من زبدة اللوز

1-2 ملعقة كبيرة من مسحوق الكولاجين (اختياري)

طريقة صنعه: ضع كل المكونات في الخلاط وامزجه حتى يصبح ناعماً.

لماذا يعمل هذا عصير؟

هذا المشروب له العديد من الفوائد الصحية والحد من آلام المفاصل هو واحد منها. عصير الكرز اللاذع يوفر الراحة من التشنج العضلي بعد التمرين عن طريق تقليل الالتهاب ، بينما تساعد زبدة اللوز واللبن على استرخاء العضلات الضيقة.

مسحوق الكولاجين المضاف في العصير مليء بالأحماض الأمينية التي تبني أنسجة العظام والمفاصل. يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل آلام الركبة المرتبطة بهشاشة العظام.