هذه العوامل تؤدي الى ظهور الشيب المبكر

مع التقدم في العُمر يتحول لون الشعر إلى الرمادي ، لكن تختلف سرعة التحول من شخص لآخر وفقاً لمجموعة عوامل، بعضها وراثي والآخر يعود إلى نمط الحياة والظروف الصحية.

دعونا نذكر بعض العوامل التي تؤثر على تغيير لون الشعر ومن ابرزها:

من أكثر العوامل التي تبكر من ظهور الشعر الابيض أو الرمادي هو التدخين . فالتدخين يؤدي الى زيادة الأكسدة في خلايا الشعر وزيادة الجذور الحرّة (وهي العادم الناتج عن الأكسدة) الامر الذي يعجّل ظهور الشعر الرمادي.

ومن العوامل التي تزيد إنتاج الجذور الحرّة في الجسم أيضاً التلوث وخاصة الهوائي ، والتي تزيد معه الأكسدة.

كذلك يساهم اضطراب هرمون الكورتيزول - هرمون يفرزه الجسم عند الشعور بالتوتر والإجهاد- في تغيير لون وملمس وكثافة الشعر، وهو ما يحدث بعد سن الـ 50 عادة، فإذا حدث خلل في توازن الهرمونات مبكراً يظهر اللون الرمادي.

وأخيراً تسبب بعض الأمراض المناعية الذاتية تساقط الشعر وتحول لونه إلى الأبيض مبكراً.

