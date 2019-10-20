هذه الفواكه الجافة والمكسرات هي الأفضل لفقدان الوزن

لا يمكن أن يكون هناك ما يكفي من المكسرات في نظامك الغذائي. تحتوي هذه المكسرات، التي تستحق العلامة الغذائية الخارقة، على عناصر غذائية غنية تحارب المشكلات الصحية وتوفر الغذاء. بالإضافة إلى ذلك ، من السهل جدًا تناولها!

هل المكسرات جيدة لك؟

يعتقد معظم الناس أن المكسرات ، رغم أنها صحية ، إلا أنها تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية السيئة التي تسبب تراكم الوزن. ومع ذلك ، هذا ليس صحيحا تماما. في الواقع ، إن إضافة أنواع معينة من المكسرات إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعدك على إنقاص وزنك بشكل أسرع قليلاً!

توصلت الدراسات إلى أن تناول المكسرات بانتظام قد يساعد الأشخاص على خسارة الوزن الزائد على المدى الطويل ومنع خطر السمنة. وفيما يلي خمسة أنواع من المكسرات التي يجب أن تأكلها للحصول على محيط خصر صحي.

اللوز

سواء كنت تبحث عن إنقاص الوزن أم لا ، يعتبر اللوز دائمًا موضع ترحيب في النظام الغذائي. وفقًا للخبراء ، يمكن أن يؤدي تناول اللوز يوميًا إلى خسارة الوزن وزيادة معدلات الأيض ومكافحة الكوليسترول الضار LDL وحتى تقليل سلالات الدهون الشديدة. في الواقع ، يمكن أن يساعدك اللوز على التخلص من دهون البطن.

الفستق

هناك عدد من العناصر الغذائية الموجودة في الفستق الأخضر! يحتوي الفستق على فيتامينات وفيرة ومعادن تساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم ومضادات الأكسدة التي تحارب بنشاط الدهون الزائدة وتزيد من عملية الأيض. كل هذا يسرع في نهاية المطاف في فقدان وزنك.

الزبيب

الزبيب وجبة خفيفة ممتازة لتخفيف الوزن. يحتوي العنب المجفف على مواد كيميائية قوية لها القدرة على كبح الرغبة الشديدة لديك. عندما تأكل الزبيب ، يبدأ التفاعل الكيميائي في جسمك مما يؤدي إلى إبطاء تنفسك. في الوقت نفسه ، يحتوي أيضًا على نواقل عصبية قوية تُعرف باسم GABA يمكنها تثبيت شهيتك وإبطاء عملية الهضم والعمل على تقليل مستويات التوتر.

التمر

قد تكون التمر مرتفعا نسبياً في محتوى السعرات الحرارية ولكنه يحتوي على جرعة جيدة من الألياف ، مما يسهل عملية الهضم ويساعد في تنظيم إزالة الدهون من الجسم. كما أنه يشبع ويخلق خيارًا جيدًا لتناول الوجبات الخفيفة ، مما يساعد على عملية إنقاص وزنك.

الجوز

لا يعد الجوز مفيدًا للدماغ فحسب ، بل إنه مليء بالدهون غير المشبعة وبعض الأحماض الدهنية التي يحتاجها جسمك. من العناصر الغذائية الجيدة الموجودة في الجوز ALA ، وهو إنزيم مهم يخفض مستوى الكوليسترول السيئ ، ويحفز الهضم ، وينظم حركة الدهون في الجسم ، مما يساعدك على فقدان الوزن بشكل أسرع.