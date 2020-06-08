هذه هي الأبراج الأكثر خيانة

تسبب بعض المشاكل الزوجية نفس مقدار الألم والدمار الذي تحدثه الخيانة الزوجية، مما يقوض أساس الزواج نفسه. ومع ذلك، عندما يلتزم كلا الزوجين بالشفاء الحقيقي، تبقى معظم الزيجات على قيد الحياة وتصبح العديد من الزيجات أقوى من المستويات الأعمق من الحميمية.

ومن أكثر التجارب المؤلمة والمثيرة للاشمئزاز الخيانة وفي حين أن هناك أشخاصًا قد يخونون مرة واحدة ويتعلمون من خطئهم ولا يكررونه، إلا أن هناك آخرين لا يكفون عن الخيانة ليعيدوا الكرّة مرارًا وتكرارًا، خاصة أصحاب الأبراج التالية:

برج الجوزاء

يكره برج الجوزاء الروتينية في العلاقة، كما أن الالتزام في العلاقة يعد بمثابة مهمة صعبة بالنسبة له، ولذا يلجأ للخيانة عند شعوره بالملل، والغريب في الأمر، أن خيانة برج الجوزاء تجعله حنونًا ومُحبًا أكثر تجاه الشريك.

برج الميزان

كلما شعر الميزان بالوحدة في العلاقة أو بقلة اهتمام الشريك، بدأ في البحث عن الاهتمام خارج العلاقة والخيانة أكثر من مرة، وبالنسبة للميزان، لا مشكلة في الخيانة، طالما أنه لا يتعمد إيذاء أي شخص!

برج الأسد

يحب برج الأسد أن يكون مركز الاهتمام، وإذا لم يحصل على ما يحتاجه من اهتمام من الشريك، ستكون الخيانة ملاذه، وأكثر من مرة، وفي حين أنه في كل مرة يخون فيها الأسد شريكه، يتعهد بأنها ستكون الأخيرة، إلا أن كل ذلك يكون بلا جدوى.

برج الحوت

برج الحوت حساس للغاية ودائمًا ما يتجنب جرح أو أذية أي شخص، لذا وبالنسبة له، يلجأ إلى خيانة الشريك حتى لا يخبره بأنه ليس سعيدًا في العلاقة ويجرحه عندما ينفصل عنه! وحتى إذا اُكتشفت خيانته، لا يمنع ذلك برج الحوت من تكرار فعلته.

برج الدلو

يشعر الدلو بالملل بسرعة، وفي حين أنه يتميز بحبه للآخرين، إلا أن ذلك هو ما يوقعه في فخ الخيانة، حيث ينجذب للآخرين بسرعة عندما يكتشف سماتهم الفريدة، فيخون الشريك أكثر من مرة.

هذه الأبراج بارعة في تخطي الصعاب خاصة فترة الإغلاق