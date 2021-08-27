هكذا تشجعين نفسك على ممارسة الرياضة؟

يتكاسل الكثيرون عن ممارسة التمرينات الرياضية والعديد من الأشخاص تمنعهم أعمالهم أو الظروف المحيطة بهم من ممارسة الرياضة بإنتظام لذلك من خلال هذه الخدع البسيطة يمكنكِ أن تبدئي ممارسة الرياضة بإنتظام.

إليك أمثلة حول هذه الخدع:

تحديد أهداف سهلة:

يقول مارك ديفيس الباحث بجامعة بريستول البريطانية أن هناك دراسة أجريت تجاربها على78 شخص من البالغين وتم تقسيم هؤلاء الأشخاص لـ مجموعتين، تم إعطاء المجموعة الأولى هدف بسيط وهو تحقيق 2500 خطوة فقط يومياً والمجموعة الثانية تم تحديد هدف أعلى لهم وهو 10 آلاف خطوة وتوصلت النتائج أن المجموعة الأولى ذو الهدف البسيط حققت نجاحاً كبيراً مقارنة بالمجموعة الثانية لذلك من الخدع التي تحفزك على بدء ممارسة الرياضة هو وضع هدف بسيط يمكنكِ تحقيقه.

مارسي التمرينات مع صديق:

يؤكد البروفيسور جاك راجلين، أستاذ علم الكنسيولوجي وهو حركة الجسم أن نسبة 92% من الأشخاص الذين يمارسون الرياضة برفقة شركائهم أو أصدقائهم يستمرون في ممارسة التمرينات الرياضية لفترات طويلة ونسبة 50% من الذين يمارسون الرياضة بمفردهم لا يستمرون لذلك اختاري صديق أو شريك الحياة للذهاب معكِ.

ضعي قائمة الموسيقى الخاصة بالتمرينات:

خصصي موسيقاك و أغانيك المفضلة في قائمة تقومين بتشغيلها عند ممارسة التمرينات الرياضية و أكدت دراسة صادرة عن جامعة إدنبرة البريطانية أن الموسيقى تُساعد في التغلب على المشكلات والمِحن العقلية.

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