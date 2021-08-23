فوائد الكوسا الصحية والجمالية

ما هي فوائد الكوسا؟ ما هي فوائد الكوسا للرجيم؟ ما هي فوائد الكوسا للشعر؟ ما هي القيمة الغذائية للكوسا؟ ما هي فوائد الكوسا للرضع؟ متى يفضل إعطاء الطفل للكوسا؟ ما هي فوائد الكوسا الصحية على الإنسان؟

تعتبر الكوسا مصدرًا مهمًا للعديد من العناصر الغذائية، مثل فيتامين C، المغنيسيوم، وغيرها من المركبات المضادة للأكسدة، وتساعد هذه الفيتامينات والمعادن على الوقاية من أمراض السرطان وأمراض القلب، والشيخوخة المبكرة، بالإضافة إلى ذلك تحتوى "الكوسا" على مستويات عالية من فيتامين (أ)، مما يساعد على تعزيز الجهاز المناعى .

فوائد الكوسا للرجيم

فوائد الكوسا للرجيم لا تعد ولا تحصى، حيث يفضّل البعض تناول الكوسا للرجيم لأنها تساعد على خسارة الوزن لكونها قليلة بمحتواها من السعرات الحرارية، كما أن محتوى الماء المرتفع في الكوسا يساعد على ذلك إلى جانب توافر نسبة مرتفعة من الألياف، ومن ناحية أخرى يعتبر محتواها من الكربوهيدرات والسكريات قليلًا إلى جانب خلوّها من الدهون والكوليسترول.

الوجبات الغذائية التي يعتبر محتواها من السكر والكربوهيدرات منخفضًا قد تكون فعالة للرجيم لأنها تؤثر بشكل إيجابي في الإنسولين والهرمونات الأخرى ومن أمثلة هذه الوجبات ما يحتوي منها على الكوسا.

فوائد الكوسا للشعر

الكوسا غنية بالزنك، وهو من العناصر المهمة لنمو الشعر، كما أنها تحتوي على فيتامين "ج" وفيتامين "أ" المهمين لعلاج الشعر الجاف وتقليل التقصف، والحد من مشكلات تساقط الشعر، وجعل خصلات الشعر قوية وناضرة.

من فوائد الكوسا للشعر تعزيز والحفاظ على الكولاجين الذي يوجد حول بصيلات الشعر، وهو يساعد على توفير الرطوبة واللمعان الطبيعي للبشرة والشعر، وكما أن مادة (الريبوفلافين) الموجودة في الكوسا مفيدة لصحة الشعر والجلد والأظافر.

من فوائد الكوسا يرطب البشرة ويجعلها نضرة ويطرد السموم من الخلايا ومن فوائد الكوسا أيضاً يقلل من ظهور علامات الشيخوخة؛ التجاعيد والخطوط، ويحافظ على صحة الجلد في العموم، يساعد فيتامين "ج" الموجودة في الكوسا، على إنتاج الإيلاستين، وهو ضروري للحصول على بشرة متألقة وصحية.

القيمة الغذائية للكوسا

تحتوي الكوسا على نسبة عالية من البوتاسيوم، إذ يحتوي كل كوب من الكوسا المقطع على ما يقارب 295 ملليغرام من البوتاسيوم، أي ما يعادل 8% من الحصة اليومية الموصى بها من البوتاسيوم، يساعد البوتاسيوم على السيطرة على ضغط الدم في الجسم، إذ أنه يعمل على تعطيل تأثير الملح والصوديوم اللذان يعملان على رفع ضغط الدم.

فوائد الكوسا للرضع

تعد الكوسا من أفضل الأغذية للرضع، ولا تعلم كثير من الأمهات أنها تحتوى على الأملاح والمعادن، كما أنها تلين المعدة وترطب الجوف، لإحتوائها على كمية كبيرة من الماء ويفضل تقديم الكوسة للطفل من سن 8 أشهر.

غنية بمضادات الأكسدة المختلفة

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

تقوية المناعة

دعم صحة العضلات

متى يفضل إعطاء الطفل للكوسا؟

لتجنب أي نوع من الحساسية ينصح بأن يتم إعطاء الطفل الكوسا بين عمر الثمانية والعشرة أشهر بعد استشارة الطبيب المختص لطفلك.

فوائد الكوسا للعظام

اللوتين وزياكسانثين هما الكاروتينات الموجودة في الكوسا التي تساعد على تقوية العظام والأسنان ومنع الأمراض المرتبطة بها، كما أن الكوسا غنية بفيتامين «ك» والمغنيسيوم والفولات التي تسهم في نمو العظام.

فوائد الكوسا المشوية

الحفاظ على صحة العيون

مفيدة لصحة قلبك

مصدر رائع لفيتامينات عائلة ب

مفيدة للحوامل بشكل خاص

السيطرة على السكري

المساعدة في موازنة هرمونات الغدة الدرقية

المساعدة على تنظيم الهضم

تعد منخفضة السعرات الحرارية

فوائد الكوسا للكلى

نصح الأطباء كبار السن بتناول الكوسا، لأنها تنشط عملية الهضم وتحسن حركة المعدة والأمعاء وتنشط إفرازاتها، وتؤثر إيجابيا في إنتاج الدم وتمنع تطور تصلب الشرايين وتحسن الحالة الصحية في حال أمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم.

فوائد الكوسا لمرضى السكري

تساعد الألياف الموجودة فيها على زيادة حساسية هرمون الأنسولين، كما تساعد على ضبط واستقرار نسبة السكر في الجسم. يساعد حمض الفوليك الموجود في الكوسا على استقرار مستوى السكر في دم المريض، يساعد قشر الكوسا في التقليل من نسبة السكر في الدم، وهذا بسبب مضادات الأكسدة القوية الموجودة في الكوسا.

فوائد الكوسا للامساك

الكوسا تعالج الإمساك الحاد، وتقاوم تسمم الأمعاء، ولا تسبب رواسب بعد هضمها، وذكروا أنها مطهرة، بشكل جيد، للمعدة والأمعاء، وملينة لهما.

فوائد الكوسا الصحية على الإنسان