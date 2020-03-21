هل أنت بحاجة حقاً إلى ارتداء قناع طبي؟

من السلوكيات الخاطئة التي انتشرت مع ظهور الفيروس التاجي "كورونا" هو ايهام الجميع بأنهم يجب عليهم ارتداء الأقنعة. مما سبب نفاذ عبوات الأقنعة من على الرفوف وبالتالي أدى الى نقصاً في الموارد الهامة لأخصائيي الرعاية الصحية، الامر الذي يعرضهم ويعرضنا لمشاكل أخرى نحن بغنى عنها. ولكن هل انت بحاجة حقاً الى ارتداء قناع؟

هؤلاء الأشخاص ينبغي أن يضعوا القناع الطبي:

ارتديه إذا كان لديك أعراض الأنفلونزا

تحتاج إلى ارتداء قناع إذا كنت تسعل أو تعطس وتظهر لديك أعراض الأنفلونزا لاحتواء انتشار وحماية من حولك.

ارتديه إذا كنت حول شخص مصاب

تحتاج إلى ارتداء قناع إذا كان حولك شخص تظهر عليه أعراض الأنفلونزا؛ قد يكون أو لا يكون حالة مؤكدة.

ارتديه إذا كنت ستخرجين وتعانين من حالات صحية كامنة

إذا كنت فوق سن الستين وتعاني من حالات صحية أساسية مثل مرض السكري وأمراض القلب وغيرها ، فأنت بحاجة إلى البقاء محميًا نظرًا لأنك تقع في الفئة الضعيفة. يضطر العديد من هؤلاء الأشخاص إلى زيارة المستشفى بانتظام ولا يمكن أن يتعرضوا للفيروسات الضارة.

ارتديه إذا كنت متخصصًا في الرعاية الصحية الطبية

الأهم من ذلك ، إذا كان فريق الرعاية الصحية لدينا يواجه نقصًا في أساسيات النظافة هذه ، فإننا نواجه خطر انتشار هذا الفيروس بشكل أسرع ، حيث أنهم يتواصلون مع المصابين وغيرهم في كثير من الأحيان.

ملاحظة: هل تعلم ، هناك دراسات تثبت أن فرص الإصابة بالفيروس التاجي عن طريق لمس الأسطح الملوثة أكثر من الرذاذ المتطاير؟ لذا فإن الشيء الأفضل والأكثر فعالية هو الحفاظ على نظافة اليدين ونظافة الجهاز التنفسي. و تذكر إذا لم يحصل مقدمو الرعاية الصحية على الأقنعة ، فإن خطر انتشار الفيروس التاجي في المجتمعات يصبح أعلى.