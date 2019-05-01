هل أنت شريك يحب الهيمنة؟

من بين العديد من العوامل وراء وجود علاقة ناجحة ، قد يكون العثور على شريك متوافق هو الأكثر أهمية. وعندما نتحدث عن التوافق ، من الضروري أن يكون لديك شريك يطابق الكيمياء الخاصة بك. قد يرغب البعض في أن يكون مع أشخاص يسهل قيادتهم، بينما يشعر الآخرون بالسعادة بقضاء حياتهم مع شريك مسيطر. لذلك ، إذا كنت شخصًا يحب شريكا مسيطرا ، فهذه الأبراج مناسبة.

الاسد

من المعروف أن اصحاب هذه الابراج حبهم للاهتمام. علاوة على ذلك ، فأن برج الأسد (ملك الغابة) يملك خصائص الملك. ومثل الأسود ، فهم أيضًا يحبون أن يكونوا شركاء مهيمنين.

القوس

معظم مواليد القوس لديهم روح المسافر وهم يحبون الشعور بالحرية بعمق. ومن سمات القوس الاخرى، والتي قد لا يدركها البعض، هي أنهم لا يحبون الخضوع ، مما يجعله / شريكًا مسيطرًا في العلاقة.

العقرب

مواليد هذا البرج متحمسون للغاية وأكثر ما قد لا يدركه الاخرون هو أن العقرب معروف بموقفه "لا يغفر ولا ينسى". كما انهم أيضا عشاق للسيطرة بشدة. وبقدر ما هم متحمسون ، يمكنهم أيضًا أن يكونوا شركاء مهيمنين للغاية.

الجدي

من المعروف أن الجدي منضبط للغاية ولا يوجد ما يزعجه أكثر من الأشياء التي لا تتم وفقًا لأهوائه وأوهامه. نظرًا لأنهم يحبون أن يعيشوا حياتهم بطرق معينة ، فإنهم يمثلون شركاء مهيمنين.

الحمل

واحد من أقوى الأبراج، يعرف مواليد الحمل بشخصيته الشديدة. في بعض الأحيان ، يعانون من شعور كبير بعدم الأمان الذاتي بحيث ينتهي بهم المطاف بأن يكونوا شخصًا مسيطرًا حتى دون إدراكه.