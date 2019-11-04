هل ابنك يأكل الكثير من المعكرونة؟ لا تقلقي

إذا كنت أم لطفل صغير لا يحب كل أصناف الطعام، فأنت تعرفين انه بمجرد أن يبدي إعجابه بشيء ما ، فإنه قد يرغب في تناوله طوال الوقت ، الأمر الذي يمنعهم من تجربة أي شيء جديد. هل هذا يجعلك تشعرين بالقلق؟

وفقًا للبحث الذي أجرته الرابطة الوطنية للباستا ، فإن الذين يتناولون المعكرونة لديهم مدخول غذائي أفضل من الأطفال الذين لا يتناولون المعكرونة. هذا لأنك تضيف المغذيات إلى المعكرونة بسهولة شديدة. وأفضل ما في المعكرونة هو أنه يمكنك اضافة أي أطعمة أخرى مثل الخضروات والبروتينات والدهون الصحية مثل زيت الزيتون.

في الحقيقة ، هذه طريقة سهلة لجعل ابنك يأكل الخضار التي لا تعجبه في العادة. يمكنك خلط الطماطم والبروكلي والبصل ومجموعة متنوعة من الخضروات الأخرى لجعل المعكرونة صحية ولذيذة.

نصائح سهلة لتحقيق أقصى استفادة من إدمان معكرونة طفلك :

اختيار الحبوب الكاملة

تأكد من شراء معكرونة الحبوب الكاملة عالية الجودة التي تحتوي على الألياف والبروتين والمعادن والفيتامينات.

الخضار

إذا كان طفلك لا يحب الخضار النيئة ، يمكنك صنع هريس من الخضروات واستخدامها مع الصلصة. يمكنك أيضًا إضافة بعض زيت الزيتون والجبن لزيادة القيمة الغذائية للباستا.

إضافة البروتين

أضف البروتين مثل الدجاج واللحم إلى المعكرونة يمكن ان يساعد طفلك على الشعور بالشبع مع إضافة مصدر ثابت للطاقة بدلاً من الارتفاع الفوري في نسبة السكر في الدم.