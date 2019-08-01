هل استخدام الكحل لعيون الأطفال الرضع آمن؟

يعد استخدام الكاجال الهندي أو الكحل في عيني الأطفال الرضع جزءا من الثقافة الهندية التقليدية ، ويُعتقد أنه يساعد في تجنب العيون الحاسدة . وتستخدم الكثير من الأمهات الكحل على عيون أطفالهم لتبدو أكبر وأكثر جمالا.

ويصر كبار السن في الأسرة على وضع الكحل للمولود الجديد.

ما هو الكاجال؟

الكحل التقليدي هو مستحضر تجميل قديم للعيون يتم تصنيعها بشكل أساسي عن طريق جمع السخام (الرماد الأسود من بقايا الزيت أو السمن المحترق). في حين أن الكثير من المعتقدات التقليدية تؤمن أن تطبيق الكاجال مفيد لبصر الطفل ، الا انه لا توجد دراسة علمية تدعم هذا الادعاء.

لماذا يطبق الناس الكاجال على أعين أطفالهم؟

بالإضافة إلى الاعتقاد بأن الكاجال جيد لبصر الطفل ، فإن الناس يطبقونها أيضًا لجعل عيون اطفالهم تبدو أكبر وأكثر إشراقًا. في الواقع ، يعتقد الكثيرون أن تطبيق الكاجال يمكن أن يحمي الطفل من وهج الشمس القاسي ودرء العين الشريرة.

هل يجب تطبيق الكاجال على عيون طفلك؟

الإجابة البسيطة؟ لا. رغم أن الكثير من العائلات عبر الثقافات يعتقدن أن تطبيق السور الكحل مفيد للطفل ، إلا أن الأطباء يختلفون مع هذا الرأي. بالنسبة للمبتدئين ، يحتوي الكاجال على الرصاص الذي يمكن أن يسبب الحكة وتهيج العينين، بالإضافة إلى حدوث التهابات. الكاجال التجاري مليء بالرصاص ، وهو معدن لا ينبغي استخدامه بالقرب من الاطفال.

ومن المهم أن نفهم أنه حتى لو تم تصنيع الكاجال في المنزل ، فإنه لا يزال يحتوي على الكربون.

ثانياً ، إذا لم يتم غسل يديك بشكل صحيح ، فيمكن أن ينقل العدوى إلى عيون الطفل الصغير.

النتيجة:

إذا كنت لا تزال ترغب في تطبيق الكاجال (الكحل) على عيون طفلك ، فيمكنك إما وضعه خلف أحد الأذنين أو القدمين أو خط الشعر في الجبهة.

ومع ذلك ، تأكد من مسح الكاجال بشكل صحيح بقطعة قماش مبللة قبل الاستحمام، حتى لا يغسل أثناء الاستحمام ويدخل إلى عيني الطفل أو أنفه.