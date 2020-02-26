هل استخدمت ربطة شعر سلك الهاتف ؟

هل تحبين ربط شعرك على شكل ذيل حصان، ولكن غالباً ما تربطين شعرك بطريقة تجعل شعرك مبعثراً ؟ هل فكرت في استخدام الأسلاك المطاطية! صوفي تريل-توفي ، 27 عامًا من سويسرا ، فكرت بذلك وصممت ربطات الشعر المميزة هذه تقول صوفي إنها توصلت إلى الفكرة بعد أن ذهبت إلى حفلة خلال أيام دراستها واستخدمت سلك الهاتف لربط شعرها واستيقظت دون أن يكون شعرها مبعثراً ، وهكذا جاءت فكرة اختراع ربطة الشعر هذه.

ربطة الشعر المطاطية

تأتي الربطة بمجموعة متنوعة من الألوان - الأحمر والأزرق والأخضر والبني والأخضر وقوس قزح والنيون. وأفضل ما فيها انها لا تسبب تبعثر الشعر.