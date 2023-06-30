هل الأسبرين يقوي نبض الجنين وماهي فوائده للحامل

يشهد عالمنا الحالي تطور كبير في العلم والمعرفة، وهذا ما يتبلور أثره في المجال الطبي عموماً وعلى حياة الإنسان على وجه خاص، ولكن ما علاقة ذلك بالسؤال حول هل الأسبرين يقوي نبض الجنين؛ منذ سنوات مضت شهدنا ارتفاع في نسبة الوفيات بين النساء والإجهاض بنسبة كبيرة دون معرفة أسباب محددة لحدوث ذلك، أو عدم القدرة على إيقاف بعض المضاعفات التي تحصل للمرأة والجنين خلال فترة الحمل أو بعدها، كأن يتوقف نبض الجنين.

ومن هذا المنطلق توصل العلم إلى الأسبرين والدور الهام الذي يلعبه، ولكن راودتك التساؤلات حول هل الأسبرين يقوي نبض الجنين، سوف أجيبك بنعم، فالأسبرين هام جدا لصحة الأم والجنين، وفي هذا المقال سوف نقوم بالحديث مطولاً حول الأسبرين ودوره.

فوائد الأسبرين

ينصح كثير الحوامل بتناول الأسبرين، وهذا ما يفسر السؤال هل الأسبرين يقوي نبض الجنين، ولكن قبل التعرف على ذلك يتوجب معرفة فوائد الأسبرين، والتي تعرف بما يلي:

يمنع حدوث تجلط في الدم.

تفادي الولادة المبكرة لدى النساء ممن تخطو الثلاثينيات، أو من تعاني من الإجهاض المستمر.

عدم إصابة الحامل بتوسع في الأوعية الدموية.

منع تسمم الدم.

تفادي حدوث نزيف في المخ.

الحفاظ على صحة الجنين ونموه بشكل سليم.

تقوية نبض الجنين.

منع تخثر الدم وسيولته.

الآثار الجانبية للأسبرين للحامل

يرغب الكثير في معرفة هل الأسبرين يقوي نبض الجنين، ولكن بالرغم من اختلاف الإجابات وإجماع الكثير بنعم، إلا أنه أثبتت الدراسات مؤخرا أن هناك عدة آثار جانبية للأسبرين على صحة الحامل، ومن هذه الآثار التي قد تتعرض لها الحامل ما يلي:

القيء والغثيان.

خروج الدم سواء بالبول أو تقيؤ الدم.

بروز طفح جلدي.

انتفاخ في الجسم مثل الشفاه والوجه.

وجع شديد في المعدة.

الأسبرين وتأثيره على نبض الجنين

يتم البحث كثيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث للحصول على المعلومات التي تثير الشكوك والريبة لدى الحامل، ومن أكثر الأسئلة تداولاً هو معرفة هل الأسبرين يقوي نبض الجنين، وما يعرف عن الأسبرين بأنه ينصح للحامل بحالات معينة يقوم الطبيب المختص بوصفها للحامل.

ولكن للإجابة على السؤال السابق يجب التنويه بأن الأسبرين يقوم بتنظيم حركة نبضات القلب، كما يعمل على تحسين ضربات القلب لدى الجنين، وعدم التعرض للإصابة بأمراض القلب أو انسداد الأوعية الدموية والشرايين؛ وما يجدر الإشارة إليه أنه يتوجب على الحامل إتباع التعليمات الخاصة بالجرعات وموعد تناول الأسبرين وفقاً لما يقوم الطبيب المختص بالتنويه إليه.

الأوقات التي يفضل فيها تناول الأسبرين للحامل

أوضحت الدراسات التي تمت مؤخراً أن هناك أوقات ينصح فيها تناول الأسبرين للمرأة الحامل، ومن أفضل هذه الأوقات هو تناولها ليلاً لأن نسبة التخثر في الدم تكون أقل من ذلك في الصباح، عدا عن قيامه بتنظيم سير الدم في الجسد منعاً لحدوث الجلطات.

فيما يتعلق بكيفية تناوله عقب تناول الطعام أو قبله، ينصح دوماً بأخذه بعد تناول الطعام أو مع الطعام، إذ يشير تناول الأسبرين قبل الطعام إلى إصابة المعدة بالقرحة والآلام والقيء.

الحالات التي ينصح بها تناول الأسبرين

هناك عدة حالات ينصح بها تناول الأسبرين للحامل وذلك بعد الحصول على الاستشارة الطبية من الطبيب المختص للحالة، ومن هذه الحالات ما يلي:

حدوث اضطرابات في الدم.

التعرض للإجهاض مسبقاً.

تعرض الحامل لارتفاع ضغط الدم والسكري مسبقاً أثناء الحمل.

الحمل بعد فترة طويلة من أخر ولادة، كأن يكون الفارق الزمني بين الطفل والجنين عشر سنوات فأكثر.

وصول الحامل إلى سن الأربعين.

الحمل المتكرر والإنجاب.

أن تعاني الحامل من مرض الفشل الكلوي أو الأمراض المزمنة.

أن يكون نمو الجنين بطيء أو ووزنه لا يتعدى 2 كيلو.

الأسبرين وتشوه الأجنة

يخشى البعض حدوث تشوهات لدى الجنين جراء استخدام بعض الأدوية مقل الأسبرين، والذي يحتمل أن ينجم عنه تشوهات خلقية في حال تم استخدامه دون استشارة الطبيب المختص، وذلك لأنه يمنع استخدام الأسبرين في بعض الحالات لدى الحوامل، ومن هذه الحالات ما يأتي:

أن يكون لدى الحامل حساسية من الأسبرين.

في حال استخدام الأسبرين بجرعات متفاوتة وكبيرة بدون وصفة طبية.

قرحة في المعدة.

أدوية يمنع استخدامها مع الأسبرين

هناك عدة أدوية يمنع تناولها مع الأسبرين لما لها من آثار جانبية ضارة أو لكونها تتفاعل مكوناتها الكيميائية من المادة المركبة، ومن هذه الأدوية التي تستخدم كمضادات للاكتئاب، وأدوية الستيروئيدات وبعض أنواع الأدوية والعلاج بالأعشاب، حيث من شأن هذه الأدوية أن تزيد من خطر حدوث النزيف لدى الحامل.

طرق تقوية نبض الجنين

في مراحل الحمل ترغب الحامل باستشعار نبضات الجنين، وهذا ما يجعل الكثير يتساءل هل الأسبرين يقوي نبض الجنين، لذلك قمنا بالإجابة حول السؤال وهنا سوف نضع بين يديكِ عزيزتي الحامل بعض الوسائل التي تقوي نبض الجنين ومنها ما يلي:

تناول الخضراوات والفواكه.

الحفاظ على وجود البروتين والكالسيوم ضمن الوجبة الغذائية.

الحرص على عدم تناول الدهون بكثرة.

تناول الأطعمة المضادة للأكسدة مثل التونة والأسماك وبذر الكتان.

نصائح للحامل لتقوية نبض الجنين خلال فترة الحمل

هناك بعض النصائح للحفاظ على الجنين وصحة الحامل وهي:

تناول الأسبرين والفوليك أسيد.

ممارسة الرياضة الخفيفة.

الحفاظ على شرب كميات كافية من المياه.

الابتعاد عن الأملاح التي تسبب الالتهابات لدى الحامل وتؤثر على صحة الجنين.

الحرص على تناول جرعات قليلة من الأسبرين.

الأسئلة الشائعة

هناك بعض الأسئلة الشائعة حول هل الأسبرين يقوي نبض الجنين، ومتى يمكن استخدامه أو يمنع وبدائله ومن هذه الأسئلة ما يلي:

هل استخدام الأسبرين بشكل يومي مضر لصحة المرأة؟

نعم، يعتبر استخدامه ضار بحيث يشكل خطراً على سلامة الجنين والأم في حال لم يتم الالتزام بالجرعات المحددة من قبل الطبيب المختص.

هل الأسبرين يمنع حدوث الإجهاض؟

نعم، حيث يمنع حدوث الأمراض المصاحبة للحمل مثل تسمم الحمل أو تجلط الشرايين والأوردة.

متى ينصح بتناول الأسبرين للحامل؟

يمكن للحامل استخدام الحامل للأسبرين بعد الشهر الثالث من الحمل إلى حين الولادة، وذلك في حال كانت تعاني المرأة من مضاعفات الحمل كالتسمم وارتفاع ضغط الدم وغيره.

كم الجرعة الموصي بها للحامل لاستخدام الأسبرين؟

يجب أن تكون الجرعة متوسطة إلى منخفضة أي ما يعادل 75 ملغ إلى 100 ملغ.

كيف يتم أخذ الأسبرين؟

يجب تناول الأسبرين مع الأكل أو بعد الأكل، ولا ينصح بتناوله صباحاً دون تناول وجبة غذائية جيدة وذلك لمنع حدوث اضطرابات في المعدة مثل القرحة.

هل يمكن اللجوء إلى الرياضة كبديل عن تناول الأسبرين؟

لا، ولكن يفضل المشي بجانب تناول الأسبرين وممارسة الرياضة المناسبة للحامل.

هل يمكن تناول الفوليك أسيد مع الأسبرين؟

لا ضرر في ذلك ولكن بعد تناول الطعام.

هل يعتبر الاسبرين بديلاً عن إبرة سيولة الدم؟

لا.

هل يعمل الأسبرين على سلس البول لدى الحامل؟

يقوم الأسبرين بتنظيم السكر، وبذلك يعتبر مدر للبول.

في هذا المقال قمنا بالإجابة حول التساؤلات التي تطرح بما يتعلق حول السؤال هل الأسبرين يقوي نبض الجنين، والحالات التي يتوجب التوقف عن استخدامه، راغبين في توفير جميع المعلومات المفيدة لأجلكِ سيدتي.