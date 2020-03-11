هل الحامل أكثر عرضة للإصابة بفيروس الكورونا؟

مع انتشار فيروس كورونا على نطاق أوسع، أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) قبل أيام معلومات عن اصابة النساء الحوامل بالفيروس، وأوضح المركز : "ليس لدينا معلومات من تقارير علمية منشورة حول مدى تعرض النساء الحوامل لفيروس COVID-19.

واضاف التقرير بأن النساء الحوامل يواجهن تغيرات مناعية وفسيولوجية، قد تجعلهن أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الفيروسية ، بما في ذلك COVID-19.

وقد تكون المرأة الحامل أيضًا عرضة لخطر الإصابة بأمراض أو الوفيات الخطيرة مقارنةً بالفئات الاخرى عمومًا، كما لوحظ في حالات العدوى بفيروس كورونا الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك فيروس كورونا المتلازمة التنفسية الحادة وفيروس كورونا التنفسي لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) -CoV)، وغيرها من التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية ، مثل الأنفلونزا أثناء الحمل.

وحث مركز السيطرة على الأمراض النساء الحوامل على توخي الحذر بغسل أيديهن وتجنب الاختلاط بالمرضى.

أما إذا كنت السيدة حامل وأصيبت بالفيروس ، فأن فرصة نقله إلى الجنين منخفضة للغاية.

وأوضح مركز السيطرة على الأمراض: " إلا تزال طرق نقل الفيروس من الام الحامل الى الجنين مجهولة . بالإضافة إلى ذلك ، لم يتم اكتشاف الفيروس في عينات من السائل الأمنيوسي المحيط بالجنين أو حليب الأم."

هذا وحذر الخبراء من أن كبار السن وذوو الظروف الصحية الصعبة هم الأكثر تعرضًا للوفاة من فيروس كورونا.