هل الخبز عنصر مساعد على فقدان الوزن؟

كلنا نعلم أن الخبز مادة غذائية ضرورية. لكن غالبا ما يتم حذفها تماماً من قائمة الطعام اثناء متابعة اي حمية تهدف الى خسارة الوزن. فهل الخبز حقاً عنصر مساعد على فقدان الوزن أم انها مجرد خرافة؟

تعالوا نتعرف على أهم الفوائد الغذائية للخبز:

الألياف الغذائية :

يعتبر الخبر مصدراً جيداً للألياف الغذائية، فالخبر العادي أو الخبز الفرنسي مثلا يحتوي في المتوسط على 3 غرامات عن كل 100 غرام و لنضرب هذه القيمة الغذائية في ثلاثة بالنسبة للخبر الكامل.

فجسم الإنسان يحتاج إلى حوالي 25 غرام من الألياف يومياً التي عادة ما نناضل للوصول إليها، لذلك لا يجب إقصاء هذه المادة الحيوية من قائمة طعامنا.

السكريات الجيدة :

الخبز عنصر غذائي مكمل إلى جانب المعجنات والأرز و السميد والبقول أو البطاطس لأنه عن كل 100 غرام يحصل الجسم على ما يقارب 50 غرام من النشا و بالتالي يغطي حاجياته اليومية. ينصح إذن باعتماد الخبز مع وجبات الطعام الخالية من النشويات الأخرى. فوجوده يزودنا بالسكريات البطيئة الذوبان و الضرورية لإتباع نظام غذائي متوازن.

غني بالسعرات الحرارية لكنه يساعدنا على التحكم في وزننا :

يمكن أن يساعدك الخبز على التحكم في وزنك نظرا لاحتوائه على السكريات والألياف. لكون السكريات المعقدة الموجودة في الخبز تساعد على تجنب نقص السكر في الدم و كذا الرغبة الشديدة في الأكل بين الوجبات.

وبالتالي فإن الخبز يلغي تماماً فكرة غياب أو عدم كفاية الكربوهيدرات المعقدة في وجبة معينة ما يجنبنا التفكير في الطعام والشعور بالجوع بعد بضع مضي بضع ساعات، فقد تبثث فائدته الكبيرة في برامج التخسيس شريطة استخدامه في الوقت المناسب وبالكميات الصحيحة.

متى يتسبب الخبز في زيادة أوزاننا :

لكن لنكون دقيقين لا بد لنا من التذكير بأن من الممكن أن يتسبب لنا الخبز في زيادة الوزن في حالة تناوله بكميات مفرضة.

لذا ننصح بتجنب أكل الخبر مع العناصر الغذائية التي تحتوي على النشويات أو الكربوهيدرات المعقدة مثل البطاطس, المعجنات, الأرز, والحبوب, البقوليات... وفي حالة كان لابد من تناول الخبز مع أحد العناصر السابقة يجب الحرص على تناول كميات صغيرة منه التي ستوفر لأجسامنا الفوائد التي نحتاجها دون افراض.